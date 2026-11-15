Еженедельный гороскоп с 15 по 22 ноября 2026 года

Неделя с 15 по 21 ноября обещает неожиданные повороты, романтические знакомства и новые возможности. Кому звезды сулят успех, а кому советуют избегать конфликтов? Читайте прогноз для всех знаков зодиака.

гороскоп с 15 по 21 ноября

Для всех знаков зодиака

На этой неделе в отношениях с окружающими нас ждут как взлеты, так и падения. Наслаждаться приятными моментами будет легко, а когда возникнут конфликты, не составит большого труда остаться в стороне и не попасть под горячую руку.

Итак, что же нас ожидает?

Понедельник будет энергичным и весьма приятным. А вот во вторник потребуется терпение, поскольку вспылить и рассердиться будет проще простого. Среда принесет сюрпризы и неожиданные изменения планов. Четверг окажется непростым из-за повышенной агрессивности окружающих. (Это вежливый способ сказать, что день будет не из лучших.)

Пятница обещает быть одновременно авантюрной и серьезной. К счастью, выходные будут замечательными, хотя воскресное утро может сопровождаться эмоциональными драмами.

Овен (21 марта — 19 апреля)

На этой неделе ваш управитель Марс и счастливчик Юпитер будут побуждать вас чаще выходить в свет, посещать спортивные мероприятия, общаться с людьми, веселиться с детьми и наслаждаться искусством. Кроме того, у вас появятся возможности проявить свои творческие способности!

Эта энергия также усилит страсть в существующих отношениях и привлечет новые романтические знакомства. (Совсем неплохо!)

Сейчас Венера находится в вашем Доме Партнерства, а это одно из лучших положений для любых отношений. Благодаря ее влиянию вам будет легче находить правильный баланс в общении с окружающими.

Умение ладить с людьми сейчас особенно важно, поскольку ваше внимание сосредоточено на деньгах, совместном имуществе, наследстве, страховых вопросах и кредитах.

Между тем вы испытываете огромное желание наслаждаться жизнью!

Телец (20 апреля — 20 мая)

На этой неделе вам захочется веселого общения и увлекательных разговоров с окружающими. Безусловно, сейчас прекрасное время, чтобы что-то объяснить или прояснить в отношениях с другим человеком, возможно, с партнером или супругом.

Не исключено, что вы даже решите обсудить трудности в самих отношениях. (Может быть, именно поэтому у вас дома наблюдается повышенная активность, а временами возникают и споры?)

Помните, что сейчас также отличное время для улучшения жилищных условий или поиска более подходящего жилья. Отношения с членами семьи тоже могут стать лучше.

На самом деле это замечательная неделя для обсуждения договоренностей, обязанностей и обязательств как на работе, так и дома.

Выложите все карты на стол и не забывайте, что вам необходимо больше спать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сейчас вы размышляете о том, как лучше организовать свою жизнь и что для этого необходимо. Ваш ритм довольно быстрый, и вы сосредоточены на эффективности собственных действий, поскольку хотите, чтобы каждое усилие приносило результат.

К счастью, эта неделя прекрасно подходит для интеллектуальной работы. Вы не упустите ни одной детали. Будете составлять списки и тщательно планировать дела, чтобы успеть выполнить все задуманное.

Однако во время разговоров с окружающими помните, что вы слишком сильно отождествляете себя со своими идеями. Это может вызвать разногласия с кем-нибудь.

К счастью, романтическая сфера находится под благоприятным влиянием, а вам хочется веселиться! Отношения с детьми складываются замечательно, как и любые творческие занятия.

Найдите время отдохнуть от постоянной занятости. Поскольку Венера находится в вашем Доме Развлечений, ваша самодисциплина может оказаться на рекордно низком уровне.

Сделайте перерыв!

Рак (21 июня — 22 июля)

Какие бы трудности ни возникали на этой неделе (а кое-какие все-таки будут), впереди у вас замечательные дни! Все потому, что Солнце и Меркурий находятся в самой веселой и жизнерадостной части вашей натальной карты.

Именно поэтому вы стали легче относиться к отношениям с окружающими. Вам хочется развлекаться, посещать интересные мероприятия и общаться с людьми. Вы чувствуете себя свободными, беззаботными и настроенными на флирт!

Между тем вас привлекает идея обновить интерьер или сделать свое жилье более красивым и уютным, ведь вам хочется приглашать гостей.

Семейные отношения складываются хорошо, и вы стремитесь ощущать тепло и близость домашнего очага.

Да, вы тратите деньги, но при этом и становитесь богаче!

Лев (23 июля — 22 августа)

Итак, вот в чем дело. Огненный Марс — планета, символизирующая энергию, — находится в вашем знаке с начала октября и останется там до конца ноября.

С одной стороны, он дает вам огромное количество энергии для продуктивной деятельности! Это большой плюс.

С другой стороны, его влияние делает вас более напористыми. Вы можете замечать, что чаще спорите с окружающими. (Особенно во время семейных обсуждений ремонта и домашних дел.)

К счастью, Венера находится в вашем Доме Общения и поможет сделать ваши слова мягче и приятнее.

Более того, благодаря Венере вы сможете заметить, сколько любви окружает вас в повседневной жизни.

И это очень своевременно, потому что сейчас идеальный момент, чтобы сказать близким людям, как сильно вы их любите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вас ожидает неделя в быстром темпе. Многие Девы будут активно общаться с соседями, друзьями, родственниками, братьями и сестрами.

На самом деле сейчас для вас особенно важен период общения, поскольку Солнце и Меркурий (планета коммуникаций) находятся в вашем Доме Общения.

Старайтесь ясно выражать свои мысли в разговорах с окружающими. И, разумеется, не забывайте слушать собеседников.

Между тем темп событий ускоряется, и вам хочется посещать новые места, знакомиться с новыми людьми и получать свежую информацию.

Это хорошая неделя для финансовых переговоров. Деньги могут сами потянуться к вам. Получить заем также будет несложно.

Возможно, вам захочется потратить деньги на красивую одежду, украшения, произведения искусства или предметы, которые сделают ваш дом привлекательнее.

А почему бы и нет? Жизнь коротка, а соблазнов так много!

Весы (23 сентября — 22 октября)

В последнее время вы были поглощены денежными вопросами и движением финансовых потоков. (Например, задержками поступления платежей и путаницей с банковскими операциями.)

Но есть и положительная сторона: некоторые Весы сейчас зарабатывают больше денег! Возможно, благодаря повышению зарплаты или переходу на более высокооплачиваемую работу?

Все это относится к сфере денег и имущества.

Между тем Марс и Юпитер находятся в социальной части вашей натальной карты, что прекрасно вам подходит, ведь вы очень общительный знак.

Вы активно встречаетесь с друзьями, участвуете в деятельности групп и организаций. Возможно, даже вовлечены в какое-то соревнование?

Марс также заставляет вас чаще обычного задумываться о собственных целях.

А ваша управительница Венера находится в вашем знаке, усиливая дипломатичность и обаяние.

Прекрасное время, чтобы побаловать себя обновками для гардероба!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сейчас вы на коне, потому что Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке!

Солнце усиливает вашу энергию и уверенность в себе, а также притягивает к вам благоприятные обстоятельства.

Тем временем огненный Марс и счастливчик Юпитер находятся в верхней части вашей натальной карты, пробуждая амбиции и помогая производить впечатление успешного человека. (Внешний вид имеет значение!)

Для вас наступил удачный период!

Когда фортуна улыбается, у человека есть выбор. Можно расслабиться и наслаждаться происходящим — что многие из нас и делают. А можно понять, что сейчас самое время ковать железо, пока горячо!

Скорее всего, вы предпочтете усердно работать, поскольку Сатурн находится в той же части вашей натальной карты, где он был в 1997–1998 годах, когда вы изо всех сил старались показать миру, на что способны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сейчас ваши мысли заняты типичными для Стрельцов темами: путешествиями и планированием поездок, а также поиском возможностей в издательском деле, средствах массовой информации, медицине, юриспруденции и высшем образовании.

Все это очень близко вашему сердцу. (И не будем забывать о животных!)

Поскольку отношения с друзьями сейчас особенно теплые и приятные (у некоторых дружба может даже перерасти в роман), возможно, вы захотите пригласить друга или целую компанию присоединиться к вашим будущим приключениям?

Это может быть связано как с работой, так и с удовольствием.

Имейте в виду, что сейчас вы проходите период подготовки к впечатляющему успеху, который ожидает вас в конце следующего года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сейчас вы популярны, поскольку стали активнее общаться с друзьями и участвовать в деятельности различных групп.

Между тем вы размышляете о своих целях и ожиданиях от будущего.

Насколько ваши планы согласуются с интересами друзей и организаций, с которыми вы связаны?

Достойные ли это люди? Приносит ли общение с ними пользу или, наоборот, создает негативные переживания?

Возможно, вас особенно беспокоят предрассудки или предвзятые взгляды, которых придерживается кто-то из вашего окружения?

Ваши друзья определенно влияют на вашу жизнь, поскольку воздействуют на образ мыслей. А именно мысли определяют решения, из которых складывается ваше будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На этой неделе Солнце находится в верхней части вашей натальной карты, освещая вас особенно выгодным светом. Именно поэтому окружающие сейчас восхищаются вами, даже если вы не делаете ничего выдающегося.

(Такое благоприятное влияние возникает раз в год и продолжается около четырех недель.)

Это означает, что для достижения успеха вам необязательно прикладывать невероятные усилия.

Несмотря на то что данное влияние направляет ваше внимание в будущее, сейчас разумно оглянуться назад и исправить все, что раньше было сделано неправильно или небрежно.

Вам необходимо привести дела в порядок, поскольку вы находитесь в периоде, когда возможна смена работы, места жительства или даже того и другого одновременно.

Между тем романтические отношения будут страстными, а деньги могут неожиданно прийти к вам!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы мечтательны и обладаете богатым воображением. На этой неделе вам особенно захочется получить необычный опыт. Чего-нибудь новенького!

Вы стремитесь путешествовать и знакомиться с людьми из интересной и непривычной для вас среды.

Если такой возможности нет, вам захочется учиться и узнавать больше, поскольку вы испытываете потребность расширить свое представление о мире.

И это замечательно! Используйте любые возможности!

На самом деле совсем необязательно отправляться далеко, чтобы пережить увлекательное приключение.

Можно исследовать собственный район или город. Посетить общественные учреждения, университеты, музыкальные выступления, художественные выставки или записаться на какие-нибудь курсы.

Романтика сейчас находится под благоприятным влиянием — вас ждут чувства, в которых страсть сочетается с нежностью и привязанностью.

И все же, несмотря на столь привлекательные развлечения, вы продолжаете усердно работать — причем весьма успешно.

Да, у вас есть все!

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