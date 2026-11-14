Мэр Якутска о новшествах: перенос марафонов в парк, мост через озеро

Сегодняшний субботний объезд посвятил будущим объектам инфраструктуры и санитарному состоянию, сообщил глава Якутска в своем МАХ Дим Димыч Якутск

Новая беговая столица на 9,5 км

Якутск — спортивный город, и мы продолжаем это доказывать. Как вы все знаете, мы уже выбрали локацию для новой площадки марафонов и получили поддержку от Главы республики Айсена Николаева. Со следующего года в районе Городского Парка Культуры и отдыха появится полноценный маршрут длиной 9,5 км. Этого хватит для ежедневных тренировок и забегов. Дирекции парка уже поручено готовить проект.

Напомним, вопросы о переносе массовых забегов, легкоатлетических марафонов с проспекта Ленина поступили во время прямой линии Главы Якутии Айсена Николаева, поскольку забеги сопровождаются перекрытиями центральных улиц для транспорта и создают неудобство для большинства горожан.

По поручению главы городского округа Дмитрия Садовникова, управление физической культуры и спорта города Якутска в координации с Минспортом республики приступили к разработке альтернативных маршрутов для проведения марафонов.

«Это трасса шириной до 5 метров, с грунтовым основанием. А в следующие два года будет проведено асфальтирование и обустройство общественного пространства с зонами отдыха и кафе. В зимнее время по этому же маршруту будет проложена лыжная трасса — рассказал руководитель управления Александр Бугаев,

Мост в районе озера Тёплое

Помимо места новой трассы для бега, глава Якутска осмотрел площадку будущего автодорожного моста, который соединит улицы Уткина и Лизы Чайкиной Якутска. «Проект готов, финансирование подтверждено из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В следующем году объявим конкурс, а в 2028–2029 годах планируем строительство. В будущем возьмемся за остальные мосты на этом озере и приведем в нормативное состояние все дороги в Залоге», сообщает Дмитрий Садовников.

Аварийный двор на Строда, 16: наводим порядок

Самая острая и приземленная тема — благоустройство дворов. В Заложном районе проверили двор на ул. Строда, 16, 16/1 и Ленина, 53. Из-за недоделок прошлых лет там годами прорывало канализацию. Эту проблему мы закрыли: систему полностью заменили, теперь дома живут со стабильными сетями. В ближайшее время срежем неровности после стройки, чтобы техника могла нормально проехать. Летом расширим проезды и займемся благоустройством. Думаем над тем, чтобы возобновить муниципальную программу наподобие «1000 дворов на Дальнем Востоке», в рамках которой было благоустроено порядка 80 дворов Якутска.

Кадровые перестановки: Садовников утвердил нового руководителя

После возмущения жителей: марафоны перенесут из центра Якутска