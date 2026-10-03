После возмущения жителей: марафоны перенесут из центра Якутска
В Окружной администрации Якутска разрабатывают альтернативный маршрут для марафонских и массовых забегов
Вопросы о переносе массовых забегов, легкоатлетических марафонов с проспекта Ленина поступили во время прямой линии Главы Якутии Айсена Николаева, поскольку забеги сопровождаются перекрытиями центральных улиц для транспорта и создают неудобство для большинства горожан. Как пояснили в Управлении физической культуры и спорта города Якутска, проспект Ленина в настоящий момент – единственная сертифицированная трасса для проведения марафонских забегов в Якутске. Но неудобство горожан – это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать.
Ранее глава города Якутска Дмитрий Садовников анонсировал создание новой спортивной инфраструктуры – беговой трассы для марафонцев. «Мы предложили Главе республики создать вокруг городского парка полноценный беговой маршрут протяженностью около 10 километров. Сейчас рассматриваем два варианта трассы. Представьте: безопасное кольцо без машин, где можно спокойно бежать утром перед работой или совершать вечернюю прогулку. Айсен Сергеевич нашу инициативу поддержал, значит, вскоре у якутян свое место для пробежки», — сообщил глава города 5 сентября, подводя итоги общегородского субботника.
По поручению главы городского округа Дмитрия Садовникова, управление физической культуры и спорта города Якутска в координации с Минспортом республики приступили к разработке альтернативных маршрутов для проведения марафонов.
«Один из вариантов трассы проходит вокруг Парка культуры и отдыха. Этот проект мы рассмотрели на совещании под руководством советника главы Егора Попова, в котором участвовали структурные подразделения администрации. Проект доработывается, и первый этап будет реализован до конца года. Это трасса шириной до 5 метров, с грунтовым основанием. А в следующие два года будер проведено асфальтирование и обустройство общественного пространства с зонами отдыха и кафе. В зимнее время по этому же маршруту будет проложена лыжная трасса — проект поддержан и находится на непосредственном контроле первого заместителя главы города Алены Неустроевой — рассказал руководитель управления Александр Бугаев, сообщает Окружная администрация города Якутска в MAX
Ранее сообщалось: Движение в центра Якутска перекрыто — из-за очередного марафона…
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