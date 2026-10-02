Пышные крендели из яблок на кефире: жарятся за 5 минут, исчезают со стола моментально

Забудьте об обычных оладьях: аппетитные крендели на кефире, которые обожают дети

Когда привычные оладьи и сырники приелись, а хочется порадовать близких вкусным, ароматным и быстрым завтраком, на помощь приходит этот необычный рецепт. Мы приготовим не просто классические оладьи, а аппетитные, мягкие и пышные крендели с сочным яблоком внутри.

Тесто на кефире замешивается за считанные минуты, а благодаря оригинальной форме такие крендели прожариваются равномерно, остаются воздушными внутри и приобретают аппетитную хрустящую корочку снаружи.

Ингредиенты:

Кефир (комнатной температуры) — 200 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Яблоки (среднего размера) — 2 шт.;

Мука пшеничная — 370 г;

Сахар — 3 ст. л. (плюс немного для обсыпки);

Растительное масло — 2 ст. л. (в тесто) + масло для жарки;

Разрыхлитель — 10 г;

Соль — щепотка;

Молотая корица — 0,5–1 ч. л. (по вкусу, для подачи).

Пошаговое приготовление:

Шаг 1. Замешиваем жидкую основу

В глубокую миску разбейте яйцо, всыпьте сахар и щепотку соли. Влейте кефир и растительное масло. Взбейте венчиком до растворения крупинок сахара.

Шаг 2. Добавляем яблоки

Всыпьте в миску примерно половину просеянной муки вместе с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и сразу отправьте в миску к тесту.

Шаг 3. Замес теста

Постепенно подсыпая оставшуюся муку, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно должно собраться в аккуратный колобок и практически не липнуть к рукам. Накройте его салфеткой и оставьте отдохнуть на 10 минут, чтобы клейковина расслабилась.

Шаг 4. Формуем крендели

Разделите тесто на 12–14 равных частей. Каждую часть раскатайте руками на столе в жгут толщиной около 1–1,5 см. Сверните жгуты в форме буквы «В» или классической петельки — так у вас получатся аккуратные фигурные крендели.

Шаг 5. Обжарка

В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла (оно должно покрывать дно примерно на 1 см). Выкладывайте наши крендели в горячее масло и жарьте на умеренном огне с двух сторон до насыщенного золотистого цвета — примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.

Шаг 6. Финальный штрих

В отдельной плоской тарелке смешайте сахар с молотой корицей. Горячие, только что снятые со сковороды крендели сразу же обваляйте в ароматной смеси со всех сторон.

Подавайте это лакомство к столу теплым: такие яблочные крендели тают во рту, наполняя дом уютом и ароматом корицы. Приятного аппетита!

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