Пышные крендели из яблок на кефире: жарятся за 5 минут, исчезают со стола моментально
Когда привычные оладьи и сырники приелись, а хочется порадовать близких вкусным, ароматным и быстрым завтраком, на помощь приходит этот необычный рецепт. Мы приготовим не просто классические оладьи, а аппетитные, мягкие и пышные крендели с сочным яблоком внутри.
Тесто на кефире замешивается за считанные минуты, а благодаря оригинальной форме такие крендели прожариваются равномерно, остаются воздушными внутри и приобретают аппетитную хрустящую корочку снаружи.
Ингредиенты:
- Кефир (комнатной температуры) — 200 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Яблоки (среднего размера) — 2 шт.;
- Мука пшеничная — 370 г;
- Сахар — 3 ст. л. (плюс немного для обсыпки);
- Растительное масло — 2 ст. л. (в тесто) + масло для жарки;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Соль — щепотка;
- Молотая корица — 0,5–1 ч. л. (по вкусу, для подачи).
Пошаговое приготовление:
Шаг 1. Замешиваем жидкую основу
В глубокую миску разбейте яйцо, всыпьте сахар и щепотку соли. Влейте кефир и растительное масло. Взбейте венчиком до растворения крупинок сахара.
Шаг 2. Добавляем яблоки
Всыпьте в миску примерно половину просеянной муки вместе с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и сразу отправьте в миску к тесту.
Шаг 3. Замес теста
Постепенно подсыпая оставшуюся муку, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно должно собраться в аккуратный колобок и практически не липнуть к рукам. Накройте его салфеткой и оставьте отдохнуть на 10 минут, чтобы клейковина расслабилась.
Шаг 4. Формуем крендели
Разделите тесто на 12–14 равных частей. Каждую часть раскатайте руками на столе в жгут толщиной около 1–1,5 см. Сверните жгуты в форме буквы «В» или классической петельки — так у вас получатся аккуратные фигурные крендели.
Шаг 5. Обжарка
В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла (оно должно покрывать дно примерно на 1 см). Выкладывайте наши крендели в горячее масло и жарьте на умеренном огне с двух сторон до насыщенного золотистого цвета — примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.
Шаг 6. Финальный штрих
В отдельной плоской тарелке смешайте сахар с молотой корицей. Горячие, только что снятые со сковороды крендели сразу же обваляйте в ароматной смеси со всех сторон.
Подавайте это лакомство к столу теплым: такие яблочные крендели тают во рту, наполняя дом уютом и ароматом корицы. Приятного аппетита!
Читайте также: Беру 1 кабачок и пачку творога: оладьи получаются пышнее, чем у бабушки, а исчезают со стола за 5 минут
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий