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02.10.2026 11:32
чтение: 1 мин
Экономика
#Туймаада-нефть
#цены на бензин

Туймаада-Нефть повысила цены на бензин

«Туймаада-Нефть» повысила цены на бензин в Якутске

АИ-95 теперь стоит 105 рублей за литр. 2 октября на заправочных станциях «Туймаада-Нефть» в Якутске повысилась цена бензина. Больше всего — на девять рублей за литр — подорожал АИ-95. Информацию подтвердили представители компании.

Новые цены на АЗС «Туймаада-Нефть»:

  • АИ-95 – 105 рублей (+9 рублей);
  • АИ-92 – 99 рублей (+3 рубля);
  • ДТ – 106 рублей (без изменений).

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев на прямой линии 27 сентября сообщало скором повышении цен на топливо в связи с удорожанием стоимости нового завоза.

Ситуация с обеспечением Якутии и других регионов топливом, связана с продолжающимися атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Несмотря на сложные обстоятельства в рамках северного завоза в арктические районы республики полностью отгружены бензин, дизельное топливо и топливо для авиации.

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Источник: ЯСИА
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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