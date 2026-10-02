«Туймаада-Нефть» повысила цены на бензин в Якутске

АИ-95 теперь стоит 105 рублей за литр. 2 октября на заправочных станциях «Туймаада-Нефть» в Якутске повысилась цена бензина. Больше всего — на девять рублей за литр — подорожал АИ-95. Информацию подтвердили представители компании.

Новые цены на АЗС «Туймаада-Нефть»:

АИ-95 – 105 рублей (+9 рублей);

АИ-92 – 99 рублей (+3 рубля);

ДТ – 106 рублей (без изменений).

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев на прямой линии 27 сентября сообщало скором повышении цен на топливо в связи с удорожанием стоимости нового завоза.

Ситуация с обеспечением Якутии и других регионов топливом, связана с продолжающимися атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Несмотря на сложные обстоятельства в рамках северного завоза в арктические районы республики полностью отгружены бензин, дизельное топливо и топливо для авиации.