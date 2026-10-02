02.10.2026 10:00
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Охота закончилась гибелью человека
❗️ Дежурный прокурор
В республике за сутки зарегистрировано 1 преступление. Проведение процессуальной проверки на контроле прокуратуры.
В Мегино-Кангаласском районе у студента техникума из комнаты похищены денежные средства.
В Усть-Алданском районе во время охоты в озере утонул мужчина 1985 г.р.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии
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