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02.10.2026 10:00
чтение: 1 мин
Происшествия

Охота закончилась гибелью человека

❗️ Дежурный прокурор
 
В республике за сутки зарегистрировано 1 преступление. Проведение процессуальной проверки на контроле прокуратуры.

В Мегино-Кангаласском районе у студента техникума из комнаты похищены денежные средства.

В Усть-Алданском районе во время охоты в озере утонул мужчина 1985 г.р.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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