Весёлый тест по истории России

Было или не было?

тест по истории России

Проверь, насколько уверенно ты путешествуешь во времени — от древнерусских князей до космической эры. Записывай буквы ответов, а затем сверяйся с ключом.

1. Кто, согласно летописи, призвал варягов княжить на Руси?

А. Древляне

Б. Новгородцы

В. Печенеги

Г. Учитель истории перед контрольной

2. Как князь Олег получил прозвище Вещий?

А. Умел предсказывать будущее

Б. Всегда говорил мудрыми загадками

В. Победил в средневековой викторине

Г. Изобрёл прогноз погоды

3. Какое событие произошло в 988 году?

А. Крещение Руси

Б. Основание Санкт-Петербурга

В. Полёт первого человека в космос

Г. Появление первого исторического мема

4. С кем сражался Александр Невский в Ледовом побоище?

А. С монголами

Б. Со шведами

В. С рыцарями Ливонского ордена

Г. С теми, кто вышел на лёд без коньков

5. Кто возглавил русское войско в Куликовской битве?

А. Дмитрий Донской

Б. Иван Калита

В. Юрий Долгорукий

Г. Илья Муромец

6. Какого русского правителя первым венчали на царство?

А. Иван III

Б. Иван IV Грозный

В. Пётр I

Г. Николай II

7. Что Пётр I основал в 1703 году?

А. Москву

Б. Санкт-Петербург

В. Владивосток

Г. Клуб любителей кораблей и строгих реформ

8. Кто командовал русской армией в Отечественной войне 1812 года?

А. Александр Суворов

Б. Михаил Кутузов

В. Георгий Жуков

Г. Капитан Очевидность

9. Кто отменил крепостное право в России?

А. Александр I

Б. Николай I

В. Александр II

Г. Пётр III

10. Как назывался первый в мире искусственный спутник Земли?

А. «Восток»

Б. «Спутник-1»

В. «Союз»

Г. «Небесный колобок»

11. Кто стал первым человеком в космосе?

А. Алексей Леонов

Б. Сергей Королёв

В. Юрий Гагарин

Г. Человек, который первым спросил: «А Wi-Fi там есть?»

12. Какая фраза связана с первым полётом Юрия Гагарина?

А. «Поехали!»

Б. «Земля, приём!»

В. «Назад дороги нет!»

Г. «Ключи от ракеты взяли?»

Правильные ответы

1 — Б

2 — А

3 — А

4 — В

5 — А

6 — Б

7 — Б

8 — Б

9 — В

10 — Б

11 — В

12 — А

Результаты

10–12 баллов: профессор хронологии — можешь вести экскурсии даже без машины времени.

профессор хронологии — можешь вести экскурсии даже без машины времени. 7–9 баллов: уверенный знаток — даты тебя уважают, но иногда прячутся.

уверенный знаток — даты тебя уважают, но иногда прячутся. 4–6 баллов: начинающий летописец — база есть, осталось добавить деталей.

начинающий летописец — база есть, осталось добавить деталей. 0–3 балла: путешественник во времени, который случайно вышел не в той эпохе.

Подробнее об истории России можно узнать на официальном сайте Российского исторического общества .