Тест на грамотность: в каких словах пропущена буква А?

Проверьте себя: найдёте пропущенную букву А в четырёх выражениях?

Буква А или О? Проверьте свою грамотность

Грамотность — это не только оценка в школе. Это то, как нас воспринимают окружающие: на собеседовании, в переписке с клиентом, в комментариях под постом. Человек, который точно ставит ударения и не путает «одеть» с «надеть», вызывает больше доверия — это подтверждают и социологические опросы. А ещё грамотная речь напрямую связана с ясностью мышления: чем точнее мы формулируем, тем понятнее выражаем свои мысли.

Хорошая новость в том, что грамотность — не врождённый талант, а привычка. Она тренируется так же, как мышцы: чтением, письмом и небольшими проверками себя. Именно такую проверку мы сегодня и предлагаем.

Задание

Перед вами четыре фразы. В каждой пропущена одна гласная буква. Вопрос один: в каком слове пропущена буква А?

Истинное вопл_щение

Частая кан_нада

Бескрайняя р_внина

Ср_внять с землёй

Правильный ответ здесь только один. Подсказка: в трёх словах из четырёх пропущена буква О, и лишь в одном — буква А. Именно это и сбивает с толку.

Не спешите листать дальше. Прочитайте каждое слово вслух, вспомните правило или подберите проверочное слово. Отведите себе хотя бы полминуты — иначе весь смысл упражнения теряется.

Подумали? Готовы проверить себя? Тогда читаем ответ.

Ответ

Правильный ответ: Бескрайняя рАвнина.

Разбираем каждое слово по порядку:

Вопл_щение → воплОщение. Проверяем словом «плоть»: воплощение — это буквально «обретение плоти». Значит, пишется О, а не А. Кан_нада → канОнада. Это заимствованное слово (из французского canonnade), оно словарное и пишется с буквой О. Кстати, к «канону» оно отношения не имеет — речь об артиллерийском залпе. Р_внина → рАвнина. Вот и наш герой! Несмотря на то что равнина — это ровная поверхность, пишется она с буквой А. Ср_внять с землёй → срОвнять. Здесь работает корень «ровн-» со значением «ровный, гладкий»: сровнять с землёй — значит уничтожить, сравнять с поверхностью. Пишем О.

Если вы выбрали «равнину» — поздравляем, у вас отличная языковая интуиция. Если нет — не расстраивайтесь: это слово-ловушка, и на нём спотыкаются даже очень начитанные люди.

Почему «равнина» обманывает

В русском языке есть правило о корнях равн- и ровн-. Корень «равн-» пишется в словах со значением «равный, одинаковый»: равенство, сравнить, равноправие. Корень «ровн-» — в словах со значением «ровный, гладкий, прямой»: ровнять, подровнять, заровнять.

Логика подсказывает: равнина — это ровное место, значит, нужна буква О. Но равнина — одно из слов-исключений, которое традиционно пишется с буквой А. Это словарное слово, его написание просто нужно запомнить.

Полезно запомнить и пару-тройку различающихся по смыслу форм: «сровнять с землёй» (разрушить) — но «сравнять счёт» (сделать равным). Одна буква — и совершенно разное значение.

Интересный факт

А теперь немного занимательной науки. Исследования канадского психолога Эллен Белосток показали удивительную вещь: у людей, которые активно говорят на двух языках, симптомы деменции и болезни Альцгеймера проявляются в среднем на 4–5 лет позже, чем у одноязычных. Постоянное переключение между языками работает как ежедневная тренировка для мозга — он вынужден всё время выбирать нужное слово и подавлять ненужное.

Но и это ещё не всё. У билингвов в каждом языке словарный запас обычно чуть меньше, чем у монолингвов, — зато суммарно они знают слов значительно больше. А ещё двуязычные дети лучше различают звуки незнакомых языков и быстрее схватывают закономерности — например, правила грамматики.

Кстати, многие билингвы считают в уме на том языке, на котором учили математику в школе, даже если повседневно говорят на другом. Так что и наша сегодняшняя проверка грамотности — это, по сути, та же тренировка мозга: чем чаще мы обращаемся к правилам, тем быстрее мозг находит верный ответ.

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