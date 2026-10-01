Тест на грамотность: в каких словах пропущена буква А?
Буква А или О? Проверьте свою грамотность
Грамотность — это не только оценка в школе. Это то, как нас воспринимают окружающие: на собеседовании, в переписке с клиентом, в комментариях под постом. Человек, который точно ставит ударения и не путает «одеть» с «надеть», вызывает больше доверия — это подтверждают и социологические опросы. А ещё грамотная речь напрямую связана с ясностью мышления: чем точнее мы формулируем, тем понятнее выражаем свои мысли.
Хорошая новость в том, что грамотность — не врождённый талант, а привычка. Она тренируется так же, как мышцы: чтением, письмом и небольшими проверками себя. Именно такую проверку мы сегодня и предлагаем.
Задание
Перед вами четыре фразы. В каждой пропущена одна гласная буква. Вопрос один: в каком слове пропущена буква А?
- Истинное вопл_щение
- Частая кан_нада
- Бескрайняя р_внина
- Ср_внять с землёй
Правильный ответ здесь только один. Подсказка: в трёх словах из четырёх пропущена буква О, и лишь в одном — буква А. Именно это и сбивает с толку.
Не спешите листать дальше. Прочитайте каждое слово вслух, вспомните правило или подберите проверочное слово. Отведите себе хотя бы полминуты — иначе весь смысл упражнения теряется.
Подумали? Готовы проверить себя? Тогда читаем ответ.
Ответ
Правильный ответ: Бескрайняя рАвнина.
Разбираем каждое слово по порядку:
- Вопл_щение → воплОщение. Проверяем словом «плоть»: воплощение — это буквально «обретение плоти». Значит, пишется О, а не А.
- Кан_нада → канОнада. Это заимствованное слово (из французского canonnade), оно словарное и пишется с буквой О. Кстати, к «канону» оно отношения не имеет — речь об артиллерийском залпе.
- Р_внина → рАвнина. Вот и наш герой! Несмотря на то что равнина — это ровная поверхность, пишется она с буквой А.
- Ср_внять с землёй → срОвнять. Здесь работает корень «ровн-» со значением «ровный, гладкий»: сровнять с землёй — значит уничтожить, сравнять с поверхностью. Пишем О.
Если вы выбрали «равнину» — поздравляем, у вас отличная языковая интуиция. Если нет — не расстраивайтесь: это слово-ловушка, и на нём спотыкаются даже очень начитанные люди.
Почему «равнина» обманывает
В русском языке есть правило о корнях равн- и ровн-. Корень «равн-» пишется в словах со значением «равный, одинаковый»: равенство, сравнить, равноправие. Корень «ровн-» — в словах со значением «ровный, гладкий, прямой»: ровнять, подровнять, заровнять.
Логика подсказывает: равнина — это ровное место, значит, нужна буква О. Но равнина — одно из слов-исключений, которое традиционно пишется с буквой А. Это словарное слово, его написание просто нужно запомнить.
Полезно запомнить и пару-тройку различающихся по смыслу форм: «сровнять с землёй» (разрушить) — но «сравнять счёт» (сделать равным). Одна буква — и совершенно разное значение.
Интересный факт
А теперь немного занимательной науки. Исследования канадского психолога Эллен Белосток показали удивительную вещь: у людей, которые активно говорят на двух языках, симптомы деменции и болезни Альцгеймера проявляются в среднем на 4–5 лет позже, чем у одноязычных. Постоянное переключение между языками работает как ежедневная тренировка для мозга — он вынужден всё время выбирать нужное слово и подавлять ненужное.
Но и это ещё не всё. У билингвов в каждом языке словарный запас обычно чуть меньше, чем у монолингвов, — зато суммарно они знают слов значительно больше. А ещё двуязычные дети лучше различают звуки незнакомых языков и быстрее схватывают закономерности — например, правила грамматики.
Кстати, многие билингвы считают в уме на том языке, на котором учили математику в школе, даже если повседневно говорят на другом. Так что и наша сегодняшняя проверка грамотности — это, по сути, та же тренировка мозга: чем чаще мы обращаемся к правилам, тем быстрее мозг находит верный ответ.
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