Память о Максиме Кулеве увековечили в Амгинском филиале ГУП «ЖКХ РС(Я)»

В Амгинском филиале ГУП «ЖКХ РС(Я)» открыли мемориальную доску в память о работнике, участнике специальной военной операции Максиме Кулеве.

В церемонии приняли участие родные и близкие Максима Сергеевича, руководство и коллектив Амгинского ЖКХ, представители муниципального района и общественности. Мемориальная доска установлена на фасаде административного здания филиала.

«Для нашего коллектива Максим Сергеевич навсегда останется добросовестным работником и надежным товарищем. Он показал пример мужества и смелости, отправившись добровольцем на защиту интересов нашей страны. Память о нем будет жить среди коллег, родных и жителей Амгинского района», — отметил директор Амгинского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» Сергей Решетников.

Максим Сергеевич Кулев родился 3 июня 1979 года в селе Амга. В системе жилищно-коммунального хозяйства работал с 2005 года. Трудился машинистом (кочегаром) котельной «Матросова». За добросовестный труд и профессионализм отмечен корпоративными наградами.

В декабре 2022 года Максим Кулев подписал контракт с Минобороны РФ и направился в зону проведения специальной военной операции. Служил в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. За проявленные мужество и отвагу был награжден медалью «За отвагу» и медалью «За храбрость» II степени. Кроме того, его имя отмечено знаком «Гордость Амги».