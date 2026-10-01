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01.10.2026 12:50
чтение: 1 мин
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#найди ошибки
#русский язык

Тест на грамотность: Где пропущена буква З в этих словах?

Проверьте орфографию: в каком слове нужна буква З?
Тест на грамотность: Где пропущена буква З в этих словах?

Мини-тест по русскому языку: Где пропущена буква З? Проверь грамотность

Грамотная речь помогает ясно выражать мысли и находить общий язык с собеседниками. А внимательное отношение к правописанию позволяет избежать ошибок в переписке, рабочих текстах и повседневном общении. Проверим, насколько хорошо вы помните правила русского языка.

Внимательно прочитайте четыре фразы и определите, где пропущена буква З:

  1. Бе_прерывный стаж
  2. Ра_щелины в скале
  3. Искренняя про_ьба
  4. Сколь_кое покрытие

Попробуйте вставить пропущенные буквы самостоятельно. В какой фразе нужно написать именно З? Не торопитесь — некоторые слова могут сбить с толку своим произношением.

Ответ и разбор

Буква З пропущена в четвёртой фразе: скользкое покрытие. Проверочное слово — скользить. В слове «скользкое» буква З стоит перед глухой К и произносится как звук [с], но на письме сохраняется.

В остальных случаях пишется буква С:

  • Беспрерывный стаж — в приставке бес- перед глухой П пишется С.
  • Расщелины в скале — в приставке рас- перед глухой Щ пишется С.
  • Искренняя просьба — слово пишется с С, как и родственное просить. Хотя в сочетании с буквой Б звук может произноситься как [з’], написание остаётся прежним.

Ответ: З нужна только в слове «скользкое».

Ежедневные упражнения на грамотность помогают закреплять правила, развивать внимательность и орфографическую зоркость, пополнять словарный запас. Даже короткие задания, если выполнять их регулярно, делают письмо увереннее и помогают быстрее замечать ошибки в обычных текстах.

Читайте также: Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква З?

Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква З?

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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