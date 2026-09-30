Забудьте о крабовом и оливье: «Венеция» — салат, ради которого гости приходят второй раз
Дешевле крабового, вкуснее оливье: салат «Венеция» — хит любого сабантуя
Если привычные салаты с колбасой, картофелем и крабовыми палочками уже успели надоесть, попробуйте приготовить «Венецию». Это яркий, сытный и очень простой салат, в котором удачно сочетаются копченая курица, пикантная морковь по-корейски, нежный сыр, яйца и чернослив.
Главная особенность рецепта — чернослив нужно нарезать максимально мелко, почти в крошку. Тогда он не попадается отдельными сладкими кусочками, а мягко связывает все вкусы: подчеркивает копченую нотку курицы, смягчает остроту моркови и делает салат более интересным.
Такое блюдо удобно готовить и на большой праздник, и к семейному ужину: ингредиенты не нужно выкладывать слоями, а на подготовку уйдет совсем немного времени.
Ингредиенты на 4–6 порций
- копченая куриная грудка — 250 г;
- морковь по-корейски — 120 г;
- твердый сыр — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- чернослив без косточек — 100 г;
- майонез — 80–100 г;
- свежемолотый черный перец — по вкусу;
- соль — при необходимости.
Соль лучше добавлять только после пробы: копченая грудка, сыр, морковь по-корейски и майонез уже содержат достаточно соли.
Как приготовить салат «Венеция»
1. Подготовьте яйца
Яйца отварите вкрутую: после закипания держите их в воде около 9–10 минут. Затем переложите в холодную воду, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
2. Нарежьте курицу и морковь
Копченую куриную грудку нарежьте тонкой короткой соломкой. Если на мясе есть плотная кожица, ее лучше убрать: салат получится нежнее.
Морковь по-корейски при необходимости немного отожмите от лишнего маринада. Длинные полоски нарежьте ножом на 2–3 части — так салат будет удобнее есть, а ингредиенты лучше перемешаются.
3. Натрите сыр
Твердый сыр натрите на крупной терке. Подойдут сорта с выраженным сливочным вкусом: российский, гауда, голландский, эдам или маасдам.
4. Правильно подготовьте чернослив
Если чернослив суховат, залейте его теплой водой на 5–10 минут. Затем хорошо обсушите бумажным полотенцем.
Нарежьте чернослив очень мелкими кубиками или порубите почти в крошку. Это важный шаг: крупные кусочки могут перетянуть вкус на себя, а мелкая нарезка даст лишь легкую сладковато-копченую нотку.
5. Смешайте салат
В глубокой миске соедините курицу, морковь по-корейски, яйца, сыр и чернослив. Добавьте сначала около 80 г майонеза, аккуратно перемешайте и оцените консистенцию. Если салат кажется суховатым, положите еще немного соуса.
При желании добавьте щепотку черного перца. Солить стоит только после дегустации.
6. Дайте настояться
Уберите салат «Венеция» в холодильник на 15–20 минут. За это время вкус станет более цельным, а сыр и яйца слегка пропитаются заправкой.
Как красиво подать
Салат можно подать в общем блюде, выложить порционно в креманки или сформировать с помощью кулинарного кольца. Для украшения подойдут:
- веточки укропа или петрушки;
- тонкие полоски копченой курицы;
- немного тертого сыра;
- половинки чернослива;
- дробленые грецкие орехи.
Полезные советы
- Не переборщите с майонезом. Морковь по-корейски уже достаточно сочная, поэтому салат легко сделать слишком влажным.
- Выбирайте мягкий чернослив. Он лучше режется и быстрее раскрывает вкус.
- Не используйте слишком острый сыр. Яркие выдержанные сорта могут перебить копченую курицу и сладость сухофруктов.
- Готовьте незадолго до подачи. В холодильнике салат можно хранить до суток в закрытом контейнере, но вкуснее всего он в день приготовления.
Почему чернослив так хорошо сочетается с курицей
Чернослив часто добавляют в мясные салаты именно из-за контраста вкусов. Его легкая фруктовая сладость делает копченую курицу мягче, а пикантную морковь — менее резкой. При этом мелкая нарезка позволяет черносливу не доминировать, а работать как деликатный вкусовой акцент.
Под названием «Венеция» встречаются разные рецепты, но вариант с копченой курицей, морковью по-корейски, сыром и черносливом особенно удачен: он готовится быстро, выглядит нарядно и обычно первым исчезает с праздничного стола.
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