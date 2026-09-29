Золотистая корочка и аромат итальянского лета: готовим сырные фриттелле из кабачков с пармезаном и базиликом

Это ближайший родственник греческих котлеток

фриттелле из кабачков с пармезаном и базиликом

Если классические кабачковые оладьи уже приелись, а греческие колокитокефтедес успешно опробованы, самое время обратиться к еще одному шедевру средиземноморской кухни. Итальянские фриттелле из кабачков (Frittelle di Zucchine) — это ближайший родственник греческих котлеток, но с совершенно другим характером.

Здесь нет соленой феты и освежающей мяты. Их место занимают ореховые нотки выдержанного пармезана, пикантный чеснок и сладковатый аромат свежего базилика. Благодаря минимальному количеству муки и особому способу подготовки овощей, эти оладьи получаются невероятно ароматными, с хрустящей внешней корочкой и нежной, слегка тягучей сырной серединкой.

Что нам нужно?

Кабачки или цукини (молодые) — 1 кг;

Пармезан или любой твердый выдержанный сыр (например, Грана Падано) — 100–150 г;

Яйца куриные — 2 шт.;

Чеснок — 1–2 зубчика;

Свежий базилик — 1 большой пучок (для баланса можно добавить немного петрушки);

Мука пшеничная — 2–3 ст. ложки (при желании можно заменить на кукурузную для дополнительной хрусткости);

Разрыхлитель теста — 0,5 ч. ложки (секретный ингредиент для воздушной текстуры);

Оливковое или растительное масло — для обжарки;

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу (будьте осторожны с солью, так как пармезан уже обладает выраженной соленостью).

Как готовить?

Главный секрет: избавление от влаги

Натрите кабачки на крупной терке. Переложите массу в дуршлаг, слегка присолите и оставьте на 10–15 минут, чтобы соль вытянула лишнюю жидкость. После этого возьмите небольшие порции кабачков и максимально сильно отожмите их руками или через чистую марлю. Это критически важный этап: чем суше будет основа, тем меньше муки придется добавлять, и тем более хрустящими, а не резиновыми, получатся оладьи.

Ароматная основа

Пока кабачки отдают влагу, подготовим зелень и специи. Мелко порубите свежий базилик. Чеснок пропустите через пресс или натрите на самой мелкой терке, чтобы он равномерно распределился в тесте и не попался крупными кусками.

Замешивание теста

В глубокой миске слегка взбейте яйца вилкой. Добавьте к ним тщательно отжатые кабачки, мелко натертый пармезан, измельченный чеснок, базилик, черный перец и разрыхлитель. Аккуратно перемешайте массу. Всыпьте муку и снова перемешайте. Правильное тесто должно быть густым, вязким и лениво сползать с ложки, а не растекаться по миске.

Идеальная обжарка

Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Оливковое масло придаст блюду тот самый аутентичный средиземноморский вкус. Столовой ложкой выкладывайте кабачковую массу на сковороду, слегка приплющивая каждый оладье, чтобы середина успела прожариться. Готовьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до появления насыщенного золотисто-коричневого цвета.

Подача и советы

Готовые фриттелле обязательно выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла и сохранить хруст корочки.

Подавать это блюдо лучше всего с контрастными соусами, которые сбалансируют насыщенность сыра. Идеально подойдет классический томатный соус маринара или просто качественные протертые томаты с каплей оливкового масла. Любителям более нежных вкусов понравится соус на основе греческого йогурта или сметаны, смешанных с лимонным соком, цедрой и щепоткой соли.

Этот рецепт легко адаптировать под ваши предпочтения. Добавьте в тесто горсть отварной кукурузы для приятного хруста и сладости или мелко нарезанный шпинат для яркого цвета. Если вы предпочитаете более легкий вариант, фриттелле можно запечь в духовке: выложите сформированные оладьи на пергамент, сбрызните маслом и готовьте при 200 градусах около 20–25 минут до золотистости.

Приятного аппетита и новых кулинарных открытий!