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27.09.2026 21:05
чтение: 1 мин
Рецепты

Жюльен с курицей и грибами на сковороде: сливочно-сырный рецепт, который получается с первого раза

Жюльен на сковороде: сливочно-сырный рецепт, который получается с первого раза
Жюльен с курицей и грибами на сковороде: классический вкус без духовки и кокотниц

Жюльен — одно из тех блюд, которые всегда ассоциируются с праздником и уютом. Нежная курица, ароматные шампиньоны, густой сливочный соус и румяная сырная корочка — устоять невозможно. Обычно жюльен запекают в духовке в маленьких кокотницах, но есть способ гораздо проще и быстрее: приготовить всё на одной сковороде.

Результат получается ничуть не хуже ресторанного, а времени уходит около получаса. Такой жюльен можно подать как самостоятельное горячее блюдо, как закуску или дополнить его картофельным пюре, рисом или свежим хлебом. Делимся подробным пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Филе бедра курицы — 500 г
  • Шампиньоны — 500 г
  • Сметана 20% — 200 г
  • Сливки 20% — 100 мл
  • Сыр полутвёрдый — 150 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Мука пшеничная — 1 ч. л.
  • Свежая петрушка — 20 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Как приготовить жюльен с курицей и грибами на сковороде

Шаг 1. Подготовьте продукты.
Филе куриного бедра и шампиньоны нарежьте кубиками. Репчатый лук и свежую петрушку измельчите мелко. Сыр натрите на крупной тёрке — он понадобится в самом конце.

Шаг 2. Разогрейте сковороду.
Поставьте сковороду на сильный огонь, добавьте 1 ст. л. растительного масла и 15 г сливочного масла. Дайте маслу как следует прогреться — это важно для румяной корочки.

Шаг 3. Обжарьте грибы.
Выложите шампиньоны и обжарьте их на сильном огне до золотисто-коричневого цвета, примерно 3–4 минуты. Жарьте в два захода, чтобы грибы не пустили сок и не начали тушиться. Готовые шампиньоны переложите в миску.

Шаг 4. Обжарьте курицу.
В ту же сковороду добавьте 1 ст. л. растительного масла, выложите куриное филе, посолите и поперчите. Обжаривайте на сильном огне 3–4 минуты, постоянно перемешивая, до появления золотистой корочки.

Шаг 5. Добавьте лук и муку.
Убавьте огонь до среднего, всыпьте измельчённый репчатый лук и готовьте ещё 2–3 минуты. Затем добавьте 1 ч. л. муки, перемешайте и слегка обжарьте — мука сделает соус для жюльена густым и бархатистым.

Шаг 6. Верните грибы.
Добавьте в сковороду обжаренные шампиньоны, оставив небольшую часть для украшения, и свежую петрушку. Хорошо перемешайте.

Шаг 7. Влейте соус.
Добавьте сметану и сливки, перемешайте и тушите 2–3 минуты на среднем огне, пока масса не станет однородной и слегка загустевшей.

Шаг 8. Выложите сыр.
Равномерно распределите сверху натёртый сыр и разложите оставленные шампиньоны — так блюдо будет выглядеть аппетитнее.

Шаг 9. Дайте сыру расплавиться.
Накройте сковороду крышкой и готовьте 2–3 минуты, пока сыр полностью не растает и не превратится в тягучую шапочку.

Шаг 10. Подавайте.
Готовый жюльен с курицей и грибами подавайте горячим, посыпав листьями свежей петрушки.

Полезные советы

  • Не жалейте огня для грибов. Именно сильный огонь и жарка порциями дают тот самый ореховый аромат, за который все любят жюльен.
  • Выбирайте бедро, а не грудку. Филе бедра остаётся сочным даже после обжарки и тушения.
  • Сыр берите хорошо плавящийся — гауда, российский, тильзитер или моцарелла в сочетании с полутвёрдым сортом.
  • Хотите больше сливочности? Замените часть сметаны сливками — соус станет ещё нежнее.
  • Подача в порциях. Если хочется классической подачи, разложите готовую массу по кокотницам, посыпьте сыром и подрумяньте под грилем 3–5 минут.

Заключение

Жюльен на сковороде — это идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного и эффектного, но нет желания возиться с духовкой и мыть гору посуды. Всего 30 минут, одна сковорода и простые продукты — а на столе оказывается блюдо, которое выглядит и пахнет по-настоящему празднично. Попробуйте приготовить, и этот рецепт наверняка пропишется в вашем домашнем меню.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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