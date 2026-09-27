Жюльен с курицей и грибами на сковороде: сливочно-сырный рецепт, который получается с первого раза
Жюльен — одно из тех блюд, которые всегда ассоциируются с праздником и уютом. Нежная курица, ароматные шампиньоны, густой сливочный соус и румяная сырная корочка — устоять невозможно. Обычно жюльен запекают в духовке в маленьких кокотницах, но есть способ гораздо проще и быстрее: приготовить всё на одной сковороде.
Результат получается ничуть не хуже ресторанного, а времени уходит около получаса. Такой жюльен можно подать как самостоятельное горячее блюдо, как закуску или дополнить его картофельным пюре, рисом или свежим хлебом. Делимся подробным пошаговым рецептом.
Ингредиенты
- Филе бедра курицы — 500 г
- Шампиньоны — 500 г
- Сметана 20% — 200 г
- Сливки 20% — 100 мл
- Сыр полутвёрдый — 150 г
- Лук репчатый — 100 г
- Мука пшеничная — 1 ч. л.
- Свежая петрушка — 20 г
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Сливочное масло — 30 г
- Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Как приготовить жюльен с курицей и грибами на сковороде
Шаг 1. Подготовьте продукты.
Филе куриного бедра и шампиньоны нарежьте кубиками. Репчатый лук и свежую петрушку измельчите мелко. Сыр натрите на крупной тёрке — он понадобится в самом конце.
Шаг 2. Разогрейте сковороду.
Поставьте сковороду на сильный огонь, добавьте 1 ст. л. растительного масла и 15 г сливочного масла. Дайте маслу как следует прогреться — это важно для румяной корочки.
Шаг 3. Обжарьте грибы.
Выложите шампиньоны и обжарьте их на сильном огне до золотисто-коричневого цвета, примерно 3–4 минуты. Жарьте в два захода, чтобы грибы не пустили сок и не начали тушиться. Готовые шампиньоны переложите в миску.
Шаг 4. Обжарьте курицу.
В ту же сковороду добавьте 1 ст. л. растительного масла, выложите куриное филе, посолите и поперчите. Обжаривайте на сильном огне 3–4 минуты, постоянно перемешивая, до появления золотистой корочки.
Шаг 5. Добавьте лук и муку.
Убавьте огонь до среднего, всыпьте измельчённый репчатый лук и готовьте ещё 2–3 минуты. Затем добавьте 1 ч. л. муки, перемешайте и слегка обжарьте — мука сделает соус для жюльена густым и бархатистым.
Шаг 6. Верните грибы.
Добавьте в сковороду обжаренные шампиньоны, оставив небольшую часть для украшения, и свежую петрушку. Хорошо перемешайте.
Шаг 7. Влейте соус.
Добавьте сметану и сливки, перемешайте и тушите 2–3 минуты на среднем огне, пока масса не станет однородной и слегка загустевшей.
Шаг 8. Выложите сыр.
Равномерно распределите сверху натёртый сыр и разложите оставленные шампиньоны — так блюдо будет выглядеть аппетитнее.
Шаг 9. Дайте сыру расплавиться.
Накройте сковороду крышкой и готовьте 2–3 минуты, пока сыр полностью не растает и не превратится в тягучую шапочку.
Шаг 10. Подавайте.
Готовый жюльен с курицей и грибами подавайте горячим, посыпав листьями свежей петрушки.
Полезные советы
- Не жалейте огня для грибов. Именно сильный огонь и жарка порциями дают тот самый ореховый аромат, за который все любят жюльен.
- Выбирайте бедро, а не грудку. Филе бедра остаётся сочным даже после обжарки и тушения.
- Сыр берите хорошо плавящийся — гауда, российский, тильзитер или моцарелла в сочетании с полутвёрдым сортом.
- Хотите больше сливочности? Замените часть сметаны сливками — соус станет ещё нежнее.
- Подача в порциях. Если хочется классической подачи, разложите готовую массу по кокотницам, посыпьте сыром и подрумяньте под грилем 3–5 минут.
Заключение
Жюльен на сковороде — это идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного и эффектного, но нет желания возиться с духовкой и мыть гору посуды. Всего 30 минут, одна сковорода и простые продукты — а на столе оказывается блюдо, которое выглядит и пахнет по-настоящему празднично. Попробуйте приготовить, и этот рецепт наверняка пропишется в вашем домашнем меню.
Читайте также: Быстрые беляши на кефире: готовятся без дрожжей, получаются сочными и нежными
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий