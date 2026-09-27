Жюльен с курицей и грибами на сковороде: сливочно-сырный рецепт, который получается с первого раза

Жюльен на сковороде: сливочно-сырный рецепт, который получается с первого раза

Жюльен — одно из тех блюд, которые всегда ассоциируются с праздником и уютом. Нежная курица, ароматные шампиньоны, густой сливочный соус и румяная сырная корочка — устоять невозможно. Обычно жюльен запекают в духовке в маленьких кокотницах, но есть способ гораздо проще и быстрее: приготовить всё на одной сковороде.

Результат получается ничуть не хуже ресторанного, а времени уходит около получаса. Такой жюльен можно подать как самостоятельное горячее блюдо, как закуску или дополнить его картофельным пюре, рисом или свежим хлебом. Делимся подробным пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Филе бедра курицы — 500 г

Шампиньоны — 500 г

Сметана 20% — 200 г

Сливки 20% — 100 мл

Сыр полутвёрдый — 150 г

Лук репчатый — 100 г

Мука пшеничная — 1 ч. л.

Свежая петрушка — 20 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Сливочное масло — 30 г

Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Как приготовить жюльен с курицей и грибами на сковороде

Шаг 1. Подготовьте продукты.

Филе куриного бедра и шампиньоны нарежьте кубиками. Репчатый лук и свежую петрушку измельчите мелко. Сыр натрите на крупной тёрке — он понадобится в самом конце.

Шаг 2. Разогрейте сковороду.

Поставьте сковороду на сильный огонь, добавьте 1 ст. л. растительного масла и 15 г сливочного масла. Дайте маслу как следует прогреться — это важно для румяной корочки.

Шаг 3. Обжарьте грибы.

Выложите шампиньоны и обжарьте их на сильном огне до золотисто-коричневого цвета, примерно 3–4 минуты. Жарьте в два захода, чтобы грибы не пустили сок и не начали тушиться. Готовые шампиньоны переложите в миску.

Шаг 4. Обжарьте курицу.

В ту же сковороду добавьте 1 ст. л. растительного масла, выложите куриное филе, посолите и поперчите. Обжаривайте на сильном огне 3–4 минуты, постоянно перемешивая, до появления золотистой корочки.

Шаг 5. Добавьте лук и муку.

Убавьте огонь до среднего, всыпьте измельчённый репчатый лук и готовьте ещё 2–3 минуты. Затем добавьте 1 ч. л. муки, перемешайте и слегка обжарьте — мука сделает соус для жюльена густым и бархатистым.

Шаг 6. Верните грибы.

Добавьте в сковороду обжаренные шампиньоны, оставив небольшую часть для украшения, и свежую петрушку. Хорошо перемешайте.

Шаг 7. Влейте соус.

Добавьте сметану и сливки, перемешайте и тушите 2–3 минуты на среднем огне, пока масса не станет однородной и слегка загустевшей.

Шаг 8. Выложите сыр.

Равномерно распределите сверху натёртый сыр и разложите оставленные шампиньоны — так блюдо будет выглядеть аппетитнее.

Шаг 9. Дайте сыру расплавиться.

Накройте сковороду крышкой и готовьте 2–3 минуты, пока сыр полностью не растает и не превратится в тягучую шапочку.

Шаг 10. Подавайте.

Готовый жюльен с курицей и грибами подавайте горячим, посыпав листьями свежей петрушки.

Полезные советы

Не жалейте огня для грибов. Именно сильный огонь и жарка порциями дают тот самый ореховый аромат, за который все любят жюльен.

Именно сильный огонь и жарка порциями дают тот самый ореховый аромат, за который все любят жюльен. Выбирайте бедро, а не грудку. Филе бедра остаётся сочным даже после обжарки и тушения.

Филе бедра остаётся сочным даже после обжарки и тушения. Сыр берите хорошо плавящийся — гауда, российский, тильзитер или моцарелла в сочетании с полутвёрдым сортом.

— гауда, российский, тильзитер или моцарелла в сочетании с полутвёрдым сортом. Хотите больше сливочности? Замените часть сметаны сливками — соус станет ещё нежнее.

Замените часть сметаны сливками — соус станет ещё нежнее. Подача в порциях. Если хочется классической подачи, разложите готовую массу по кокотницам, посыпьте сыром и подрумяньте под грилем 3–5 минут.

Заключение

Жюльен на сковороде — это идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного и эффектного, но нет желания возиться с духовкой и мыть гору посуды. Всего 30 минут, одна сковорода и простые продукты — а на столе оказывается блюдо, которое выглядит и пахнет по-настоящему празднично. Попробуйте приготовить, и этот рецепт наверняка пропишется в вашем домашнем меню.

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