Тест на логику: какую спичку передвинуть, чтобы равенство стало верным?
Головоломки со спичками знакомы многим с детства. Они кажутся простыми: несколько палочек, пара цифр и знаков. Но стоит взяться за решение, и вы поймёте, что привычная логика здесь часто подводит. Такие задачи проверяют не знание математики, а умение смотреть на привычное под новым углом.
Сегодня предлагаем вам проверить свою сообразительность на классическом примере.
Задание
Перед вами равенство, выложенное из спичек:
4 − 2 = 9
Очевидно, что равенство неверное: 4 − 2 равно 2, а вовсе не 9. Ваша задача — переставить всего одну спичку так, чтобы пример стал правильным.
Правила простые:
- передвинуть можно только одну спичку;
- убирать или добавлять спички нельзя;
- в итоге должно получиться верное математическое равенство.
Подумайте, какую спичку можно передвинуть. Не спешите листать вниз к ответу: попробуйте мысленно «покрутить» каждую цифру и каждый знак. Возможно, решение окажется неожиданным.
Подсказка: не обязательно менять правую часть равенства. Иногда стоит присмотреться к тому, из чего состоит сама цифра.
Правильный ответ
Разгадка кроется в первой цифре. Спичечная четвёрка состоит из четырёх спичек: вертикальной сверху слева, горизонтальной посередине и двух вертикальных справа.
Если взять горизонтальную спичку из середины и поставить её вертикально под верхней левой спичкой, цифра 4 превратится в число 11. Слева получится одна вертикальная линия из двух спичек, справа — вторая такая же линия. Две единицы стоят рядом.
Теперь пример выглядит так:
11 − 2 = 9
Проверяем: 11 минус 2 действительно равно 9. Всё, ответ верен!
Если вы догадались сами, поздравляем: ваше мышление гибкое и нешаблонное. Большинство людей начинают перебирать варианты с девяткой или знаком минуса, превращая его в плюс, и не замечают, что решение прячется совсем рядом.
Чем полезны головоломки со спичками
Такие задачи — не просто развлечение на пару минут. Регулярное решение подобных головоломок приносит реальную пользу:
- Развивают нестандартное мышление. Чтобы найти ответ, приходится отказаться от очевидных вариантов и посмотреть на задачу иначе. Этот навык пригодится в работе и в жизни.
- Тренируют пространственное воображение. Нужно мысленно переставлять элементы и представлять, как изменится фигура.
- Улучшают концентрацию и внимание. Чтобы не упустить решение, важно разглядеть каждую деталь.
- Поддерживают мозг в тонусе. Логические упражнения — отличная гимнастика для ума в любом возрасте. Они помогают сохранять ясность мышления и хорошую память.
- Учат терпению. Не каждая задача решается сразу, и умение не сдаваться — ценное качество.
- Объединяют. Головоломки со спичками интересно решать всей семьёй или с друзьями. Это увлекательный способ провести время без гаджетов.
Попробуйте предложить эту задачу близким и посмотрите, кто первым догадается, какую спичку нужно передвинуть. А если хотите продолжить тренировку, решайте хотя бы одну логическую головоломку в день: уже через пару недель вы заметите, что находите нестандартные решения гораздо быстрее.
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Тест на логику: перемести одну спичку, чтобы равенство стало верным
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