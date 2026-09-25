Тест на логику: какую спичку передвинуть, чтобы равенство стало верным?

4 − 2 = 9? Найдите единственную спичку, меняющую смысл равенства

Головоломки со спичками знакомы многим с детства. Они кажутся простыми: несколько палочек, пара цифр и знаков. Но стоит взяться за решение, и вы поймёте, что привычная логика здесь часто подводит. Такие задачи проверяют не знание математики, а умение смотреть на привычное под новым углом.

Сегодня предлагаем вам проверить свою сообразительность на классическом примере.

Задание

Перед вами равенство, выложенное из спичек:

4 − 2 = 9

Очевидно, что равенство неверное: 4 − 2 равно 2, а вовсе не 9. Ваша задача — переставить всего одну спичку так, чтобы пример стал правильным.

Правила простые:

передвинуть можно только одну спичку;

убирать или добавлять спички нельзя;

в итоге должно получиться верное математическое равенство.

Подумайте, какую спичку можно передвинуть. Не спешите листать вниз к ответу: попробуйте мысленно «покрутить» каждую цифру и каждый знак. Возможно, решение окажется неожиданным.

Подсказка: не обязательно менять правую часть равенства. Иногда стоит присмотреться к тому, из чего состоит сама цифра.

Правильный ответ

Разгадка кроется в первой цифре. Спичечная четвёрка состоит из четырёх спичек: вертикальной сверху слева, горизонтальной посередине и двух вертикальных справа.

Если взять горизонтальную спичку из середины и поставить её вертикально под верхней левой спичкой, цифра 4 превратится в число 11. Слева получится одна вертикальная линия из двух спичек, справа — вторая такая же линия. Две единицы стоят рядом.

Теперь пример выглядит так:

11 − 2 = 9

Проверяем: 11 минус 2 действительно равно 9. Всё, ответ верен!

Если вы догадались сами, поздравляем: ваше мышление гибкое и нешаблонное. Большинство людей начинают перебирать варианты с девяткой или знаком минуса, превращая его в плюс, и не замечают, что решение прячется совсем рядом.

Чем полезны головоломки со спичками

Такие задачи — не просто развлечение на пару минут. Регулярное решение подобных головоломок приносит реальную пользу:

Развивают нестандартное мышление. Чтобы найти ответ, приходится отказаться от очевидных вариантов и посмотреть на задачу иначе. Этот навык пригодится в работе и в жизни.

Чтобы найти ответ, приходится отказаться от очевидных вариантов и посмотреть на задачу иначе. Этот навык пригодится в работе и в жизни. Тренируют пространственное воображение. Нужно мысленно переставлять элементы и представлять, как изменится фигура.

Нужно мысленно переставлять элементы и представлять, как изменится фигура. Улучшают концентрацию и внимание. Чтобы не упустить решение, важно разглядеть каждую деталь.

Чтобы не упустить решение, важно разглядеть каждую деталь. Поддерживают мозг в тонусе. Логические упражнения — отличная гимнастика для ума в любом возрасте. Они помогают сохранять ясность мышления и хорошую память.

Логические упражнения — отличная гимнастика для ума в любом возрасте. Они помогают сохранять ясность мышления и хорошую память. Учат терпению. Не каждая задача решается сразу, и умение не сдаваться — ценное качество.

Не каждая задача решается сразу, и умение не сдаваться — ценное качество. Объединяют. Головоломки со спичками интересно решать всей семьёй или с друзьями. Это увлекательный способ провести время без гаджетов.

Попробуйте предложить эту задачу близким и посмотрите, кто первым догадается, какую спичку нужно передвинуть. А если хотите продолжить тренировку, решайте хотя бы одну логическую головоломку в день: уже через пару недель вы заметите, что находите нестандартные решения гораздо быстрее.

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