Регштаб по соцгазификации продолжает свою работу

Региональный штаб по социальной газификации продолжает свою работу

В режиме ВКС состоялся региональный штаб по реализации программы социальной газификации. Рассмотрели ход работ по строительству газовых сетей для обеспечения газом якутян.

Исполняющий обязанности министра промышленности и геологии РС (Я) Михаил Кириллин обратил внимание муниципалитетов на важность живого диалога с жителями. Газовые сети уже подведены к домовладениям — остался последний шаг, который зависит от самих собственников.

По словам заместителя главного инженера АО «Сахатранснефтегаз» Петра Данилова работы по выполнению реализации программы социальной газификации идут согласно плану.

«В текущем году при плане в 1500 было заключено 2276 договоров. Более 956 жителей республики смогли подключиться к сетевому газу, а для 1862 собственников были созданы условия для подключения», — сказал Петр Прокопьевич.

Напомним, что согласно распоряжению Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева АО «Сахатранснефтегаз» определено региональным оператором газификации населенных пунктов республики.

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