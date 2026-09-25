25.09.2026 09:09
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Выборы прошли, маски сброшены: Сибойл эпично закрыл лавочку
«Предвыборная» акция завершилась. Глава «Сибойла» запретил продажу бензина всех марок
В распоряжении «Эхо столицы» оказался приказ руководителя сети АЗС «Сибойл» Сергея Черныха от 24 сентября.
Согласно документу, с 25 сентября на всех автозаправочных станциях сети в Якутске, Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах запрещена продажа бензина всех марок.
Таким образом, на АЗС «Сибойла» теперь можно приобрести только дизельное топливо, керосин и газ.
Напомним, акция с безлимитным наливом бензина всем желающим на «Сибойле» стартовала 9 сентября. Многие в шутку связывали ее с недавними выборами в Госдуму.
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Источник: Эхо столицы
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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