Выборы прошли, маски сброшены: Сибойл эпично закрыл лавочку

«Предвыборная» акция завершилась. Глава «Сибойла» запретил продажу бензина всех марок

В распоряжении «Эхо столицы» оказался приказ руководителя сети АЗС «Сибойл» Сергея Черныха от 24 сентября.

Согласно документу, с 25 сентября на всех автозаправочных станциях сети в Якутске, Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах запрещена продажа бензина всех марок.

Таким образом, на АЗС «Сибойла» теперь можно приобрести только дизельное топливо, керосин и газ.

Напомним, акция с безлимитным наливом бензина всем желающим на «Сибойле» стартовала 9 сентября. Многие в шутку связывали ее с недавними выборами в Госдуму.