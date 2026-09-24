Дубль II: Среднеколымские депутаты еще раз изберут спикера  

Сегодня, 25 сентября с 10 часов глава Среднеколымского улуса Якутии созовет сессию вновь избранных депутатов районного совета. В повестке дня – выборы спикера. Об этом Иван Лаптев сообщает в своем канале.

Напомним, что 22 сентября глава собрал вновь избранных депутатов, которым сообщил о том, что первая сессия состоится в пятницу. Однако после ухода главы депутаты успели избрать спикера, тем самым фактически проведя первую сессию. Спикером же избрали Александра Зайцева, который был председателем райсовета и в прошлом созыве. Александр Евгеньевич – единоросс, занимает пост исполнительного секретаря Среднеколымского местного отделения партии «Единая Россия».

Иван Лаптев был выдвинут партией «Справедливая Россия» и четыре года назад выиграл на выборах у действующего главы улуса Евгения Слепцова, ставленника единороссов.

Лаптев счел, что проведенная без него сессия неправомочна, так как вновь избранных депутатов по уставу муниципалитета созывает глава улуса, а ведет собрание самый старший по возрасту депутат до момента избрания спикера. Глава предположил, что спешка с первой сессией связана с тем, что Зайцев собирался уехать в Якутск — место своего постоянного жительства. Тогда как глава улуса решил, что новый спикер будет избран ко дню Республики.

Чувствуется напряженность между ветвями власти в Среднеколымском улусе. Сегодня продолжение событий.

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