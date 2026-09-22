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22.09.2026 13:34
чтение: 1 мин
Якутск
#Мининноваций РС(Я)
#новый директор
#технопарк Якутия

У технопарка Якутия — новый директор

У технопарка «Якутия» — новый директор

Технопарк «Якутия» возглавил Сергей Лыткин. Нового директора представил коллективу министр инноваций Якутии Петр Николаев.

«Технопарк «Якутия» — одна из ключевых площадок для развития технологических компаний и поддержки перспективных проектов в республике. Перед новым руководителем стоит задача продолжить эту работу, усилить взаимодействие с IT-сообществом, бизнесом и образовательными организациями, создавать больше возможностей для реализации новых идей и проектов», — отметил Николаев.

Ранее Сергей Лыткин возглавлял департамент цифрового развития окружной администрации Якутска.

Напомним, после обысков в IT-парке был задержан прежний директор технопарка Максим Ким. Сейчас он находится под стражей, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Мининноваций РС(Я)

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