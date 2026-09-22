У технопарка «Якутия» — новый директор

Технопарк «Якутия» возглавил Сергей Лыткин. Нового директора представил коллективу министр инноваций Якутии Петр Николаев.

«Технопарк «Якутия» — одна из ключевых площадок для развития технологических компаний и поддержки перспективных проектов в республике. Перед новым руководителем стоит задача продолжить эту работу, усилить взаимодействие с IT-сообществом, бизнесом и образовательными организациями, создавать больше возможностей для реализации новых идей и проектов», — отметил Николаев.

Ранее Сергей Лыткин возглавлял департамент цифрового развития окружной администрации Якутска.

Напомним, после обысков в IT-парке был задержан прежний директор технопарка Максим Ким. Сейчас он находится под стражей, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Неожиданный поворот: Егор Кардашевский покинул свой пост

Новый мэр — новые люди: Кадровые назначения Садовникова продолжаются