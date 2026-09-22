22 сентября: Что было на планёрке в мэрии
На общегородской планерке Глава Якутска Дмитрий Садовников подвел итоги масштабной акции по озеленению «Пригороды – городу». Силами администраций пригородных территорий с 7 по 13 сентября в городском округе «город Якутск» посажено 884 саженца деревьев.
Дмитрий Садовников поблагодарил коллег за участие в проведении Единого дня голосования. Всего на территории ГО «город Якутск» и «Жатай» проголосовали 109 303 избирателя при явке 48,98%.
«Волеизъявление граждан прошло легитимно. В этом заслуга членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, обеспечивших безопасность, а также работников социальных служб, ЖКХ и волонтеров, подготовивших инфраструктуру участков. Ваша слаженная работа позволила горожанам спокойно сделать свой выбор», — сказал он.
Еще 520 пней выкорчевали в Якутске в рамках акции «Город без пней»
В рамках акции «Город без пней» организациями и предприятиями выкорчевано дополнительно 520 пней. Осталось выкорчевать еще 146 обнаруженных пней, сообщили на общегородской планерке.
«Хорошее дело. Но после выкорчевки убирайте сразу. В Октябрьском округе и на улице Ярославского пни лежат уже несколько дней», — обратил внимание участников планерки Глава Якутска Дмитрий Садовников.
Он указал, что возле магазина «Мясной двор» на улице Орджоникидзе торчат 6 пней, а также бесхозно лежит ограда. Мэр призвал привлечь к работе по выкорчевке собственника здания.
Новый мэр — новые люди: Кадровые назначения Садовникова продолжаются
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