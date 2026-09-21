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21.09.2026 15:52
чтение: 1 мин
Политика

Альберт Семенов: Результаты выборов показали консолидацию общества

Альберт Семенов: «Результаты выборов показали консолидацию общества»

В России завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил высокую значимость участия жителей Якутска в выборах и поблагодарил горожан, пришедших на избирательные участки.

«Хотелось бы поблагодарить каждого, кто пришел на участок и принял участие в голосовании. Ваш голос — это проявление гражданской позиции и ответственности за будущее нашей страны», — отметил Альберт Семенов.

По словам председателя Якутской городской Думы, выборы проходили в непростых условиях. Он подчеркнул, что участие жителей в голосовании свидетельствует о внимании граждан к вопросам государственного развития.

«Наша страна проводит специальную военную операцию. Особенно ценно, что в этих обстоятельствах жители Якутска не отстранились от участия в жизни государства, а наоборот консолидировались. Результаты выборов показывают, что общество объединено, люди понимают, что от того, кто представляет нас в федеральном парламенте, зависит очень многое», — добавил Альберт Семенов.

Председатель Якутской городской Думы также отметил особую роль Государственной Думы в принятии законов, определяющих развитие страны и влияющих на жизнь регионов и муниципалитетов. По его словам, перед новым составом парламента стоит задача учитывать запросы жителей разных территорий и отражать их в законодательной работе.

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Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы

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