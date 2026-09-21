21.09.2026 10:06
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За руль по блату: Покупные корочки
❗️ Дежурный прокурор
В республике за сутки зарегистрированы 2 преступления, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры.
В г. Якутске возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе при выдаче свидетельства о прохождении обучения по профессии водителя.
В столице региона выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержан 21 водитель, управлявший транспортом в состоянии опьянения.
Супруги пошли за ягодами и жена пропала…
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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии
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