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21.09.2026 10:06
чтение: 1 мин
Происшествия
#Дежурный прокурор
#Покупные корочки

За руль по блату: Покупные корочки

❗️ Дежурный прокурор
 
В республике за сутки зарегистрированы 2 преступления, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры.
 
В г. Якутске возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе при  выдаче свидетельства о прохождении обучения по профессии водителя.
 
В столице региона выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.
 
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
 
Задержан 21 водитель, управлявший транспортом в состоянии опьянения.

Супруги пошли за ягодами и жена пропала…

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

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