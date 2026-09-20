Глава ЦИК Якутии прокомментировал ход выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Якутии Евгений Фёдоров выступил с официальным комментарием по итогам третьего, заключительного дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. По его словам, явка в республике на 18:00 составила 48,36% (313 855 избирателей), что превышает показатели кампании 2021 года, а все участки работают в штатном режиме, сообщает ЯСИА.

— Дорогие земляки. Завершается третий, заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. По состоянию на этот час все избирательные участки на территории республики продолжают работать в штатном режиме. Избирательные комиссии подтвердили готовность к проведению голосования в многодневном формате.

Активность избирателей в Якутии превышает показатели аналогичной избирательной кампании 2021 года. По предварительным данным на 18.00 третьего дня голосования, явка в республике удерживается на стабильно высоком уровне и составляет 313855 избирателя, что составляет 48,36% от общего числа избирателей.

Процесс голосования проходит организованно, в соответствии с требованиями избирательного законодательства и при активном участии наблюдателей от политических партий и общественной палаты. Отдельную благодарность выражаю членам участковых и территориальных избирательных комиссий за профессионализм, выдержку и слаженную работу в непробиваемом ритме трех дней.

Контроль за сохранностью избирательной документации и соблюдением всех процедур ведется непрерывно. Безопасность и легитимность процесса обеспечиваются круглосуточным мониторингом и взаимодействием с правоохранительными органами.

18 сентября в городе Якутске, благодаря бдительности сотрудников полиции, зафиксирован случай нарушения правил обеспечения сохранности избирательной документации в УИК 756 города Якутска.

Как я отметил на брифинге Центризбиркома Российской Федерации, случай рассмотрен правоохранительными органами, от Министерства внутренних дел по Республике получен ответ, что в результате предварительной оценки материалов, видимых признаков фальсификации не выявлено.

Сотрудниками полиции установлен факт – вскрытие сейфа, где хранились бюллетени, при этом подтверждается целостность сейф-пакетов и всех 409 бюллетеней (по одномандатному избирательному округу 204 шт., по федеральному округу – 205 шт.).

Указанные бюллетени решением УИК 756 признаны недействительными. Это чисто техническое нарушение процедур. Но для чистоты выборов, обеспечения их прозрачности было принято такое решение.

Целостность сейф пакетов — это результат системы безопасности голосования внедренной ЦИК РФ и лично Эллой Александровной Памфиловой. А на результаты выборов, их легитимность, на права избирателей, кандидатов и партий это никак не влияет, — заявил Евгений Федоров, руководитель ЦИК Якутии.

Читайте так же В Якутии завершилось голосование