Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква Ь?

Четыре фразы, одна ошибка. Узнайте правильный ответ с разбором и интересный факт о суперграмотных людях!

Четыре слова — одна ошибка: где пропущена буква Ь?

В наше время грамотная речь остаётся одним из главных маркеров профессионализма и интеллектуальной культуры — будь то письменная или устная. Мы ежедневно пишем сообщения в мессенджерах, готовим деловые письма, публикуем посты в социальных сетях и общаемся с коллегами. Одна-единственная ошибка способна испортить впечатление о человеке, даже если его идеи блестящи. Грамотность — это не просто знание правил, это уважение к собеседнику и к самому себе.

А значит, тренировать навыки родного языка полезно и приятно. Предлагаем вам небольшое упражнение!

Задание: найдите, где пропущена буква Ь

Перед вами четыре фразы. В одном из слов пропущена буква Ь (мягкий знак). Определите, в каком именно.

Модный плащ_ Под_ездные пути Открой настеж_ Много туч_

Подумайте, прежде чем читать ответ ниже!

Верный ответ и разбор

✅ Правильный ответ — вариант 3: «Открой настежь».

Буква Ь пропущена в наречии «настежь» — правильно пишется именно с мягким знаком на конце.

А теперь разберём каждую фразу, чтобы понять, почему остальные варианты не подходят:

1. «Модный плащ»

Слово «плащ» пишется без мягкого знака на конце. Несмотря на то что буква Щ обозначает мягкий согласный звук, в современном русском языке после Щ на конце слова Ь не пишется: плащ, плющ, грач (хотя есть исключения — рощ_, дочь_, но это другая часть речи). Ь не пропущен.

2. «Подъездные пути»

Здесь действительно пропущена буква — но это Ъ (твёрдый знак), а не Ь (мягкий знак). Правильно: «подъездные». Твёрдый знак нужен по правилу: приставка на твёрдый согласный (под- ) перед корнем, начинающимся с гласной Е. Ь здесь не требуется.

3. «Открой настежь»

Наречие «настежь» (значение — «широко, полностью», как в выражении «открыть дверь настежь») всегда пишется с мягким знаком на конце. Без него слово выглядит как существительное мужского рода или просто как ошибка. Ь пропущен — это верный ответ.

4. «Много туч»

Слово «туч» — это родительный падеж множественного числа от существительного «туча» (много туч). В форме родительного падежа множественного числа мягкий знак после шипящих на конце не пишется: туч, дач, свеч (в значении «много»), задач. Ь не пропущен.

Интересный факт о суперграмотных людях

Существует термин «гиперлексия» — способность ребёнка научиться читать самостоятельно и значительно раньше сверстников, иногда уже в 2–3 года. Люди с гиперлексией обладают феноменальной памятью на текст: они способны запоминать и воспроизводить огромные объёмы информации после однократного прочтения. Однако гиперлексия встречается крайне редко и, по оценкам исследователей, свойственна не более чем 1–2 % населения. Такие люди нередко демонстрируют выдающуюся грамотность, поскольку их мозг буквально «фотографирует» правильное написание слов. Но даже они признают: русский язык с его многочисленными исключениями из правил — это настоящий вызов, который любит, чтобы его уважали и изучали каждый день!

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