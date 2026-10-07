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07.10.2026 17:23
чтение: 1 мин
Якутск
#Водоканал
#объектовая тренировка

Безопасность жизнеобеспечения: Водоканал отработал действия при угрозе ЧС

В АО «Водоканал» прошла объектовая тренировка

В АО «Водоканал» прошла объектовая тренировка в рамках Всероссийской штабной тренировки, приуроченной к месячнику гражданской обороны в Российской Федерации. 

Отработаны действия персонала при обнаружении беспилотного летательного аппарата над территорией Водозаборных сооружений города Якутска. Проведена эвакуация персонала рабочей смены в защитное сооружение гражданской обороны. Также отработаны действия звеньев нештатного формирования гражданской обороны по обслуживанию защитного сооружения и оказанию медицинской помощи сотрудникам. 

В АО «Водоканал» особое внимание уделяется безопасности сотрудников, обеспечению надежной работы производственных объектов. Проведение учений позволяет совершенствовать действия и навыки персонала. 

Тренировка прошла с участием начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина, первого заместителя министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Айаала Вензеля, заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) Сергея Кирова, руководства АО «Водоканал». 

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Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал»

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