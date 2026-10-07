Головоломка найди на картинке: 14 пропавших предметов

Помогите капибарам спасти праздник

найди на картинке пропавшие предметы

Помогите капибарам

Однажды утром в Солнечной долине проснулась самая любопытная капибара по имени Капа. Она выглянула из домика и ахнула: над прудом сияло ласковое солнышко, в саду поспевали груши и апельсины, а на воде раскрывались розовые кувшинки. Для самых внимательных — попробуйте найди на картинке все скрытые детали этого солнечного утра.

Сегодня капибары готовили большой праздник. Одни украшали поляну воздушными шарами, другие купались и катались на ярких кругах. Соня устроилась под полосатым зонтиком с лимонадом, Плюх дремал на листе кувшинки, а непоседа Рыжик разъезжал по дорожке на зелёной машинке.

Но вдруг продавщица сладостей тётушка Мапа всплеснула лапами:

— Ой! Из моей волшебной коробки исчезли праздничные талисманы!

Пропали вишенка для торта, жёлтая шапочка, пончик, долька арбуза и румяный апельсин. А вместе с ними разбежались маленькая лягушка, бабочка, два жучка и розовая птичка. Даже пирамидка из камней куда-то подевалась!

Капа отправилась на поиски. Возле деревьев она заметила бабочку, которая притворилась цветком. У мостика нашла апельсин, а среди серых камней — маленькую чёрную букашку. Из пруда выглядывала зелёная лягушка: она спряталась так ловко, что над водой были видны только глаза.

— Ква! Я не пряталась, я охраняла кувшинки! — важно сказала лягушка.

Тем временем розовая птичка уселась на спину спящей капибары, а фиолетовый жучок спрятался возле дорожки. Пончик обнаружился на прилавке среди пирожных, арбуз — на пикниковом коврике, а жёлтая шапочка лежала рядом с капибарой, которая мирно спала на берегу.

Когда все талисманы были собраны, в небе вспыхнули золотые лучики. Заиграла музыка, бабочки закружились над цветами, а капибары принялись угощаться тортом, фруктами и мороженым.

— Настоящее сокровище — не волшебные предметы, — улыбнулась тётушка Мапа. — Настоящее сокровище — внимательные глаза, доброе сердце и друзья, которые всегда помогают!

С тех пор каждый год капибары устраивали праздник «Найди и покажи». А Капа стала главным сыщиком Солнечной долины.

Перед нами яркая детская головоломка «Капибара: найди и покажи». На солнечной поляне раскинулся сказочный парк с голубым прудом, цветущими клумбами, фруктовыми деревьями и уютным домиком. Повсюду отдыхают забавные капибары: одна летит на воздушных шарах, другая загорает под зонтиком, третья плавает на круге, а ещё одна важно едет в маленьком автомобиле. Кто-то устроил пикник с арбузом, кто-то лакомится мороженым, спит на берегу или прячется среди кустов.

На картинке много весёлых деталей: бабочки и стрекозы порхают над водой, лягушки выглядывают из пруда, на прилавке стоят сладости, а вокруг растут сочные фрукты и разноцветные цветы.

Задание

Внимательно рассмотреть большую картинку и найти в ней все предметы, изображённые справа в кружках:

вишенку;

жёлтую шапочку;

лягушку;

пирамидку из камней;

жёлтое яблоко;

бабочку;

маленького чёрного жучка;

розовую птичку;

фиолетового жука;

дольку арбуза;

пончик;

солнышко;

апельсин;

огрызок яблока.

Некоторые предметы спрятаны очень хитро: они могут находиться среди листьев, цветов, у воды, рядом с капибарами или на прилавке со сладостями.

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