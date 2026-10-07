Маршрут памяти: Поезд дружбы прибыл в Хабаровск

6 октября 2026 года Хабаровский технологический колледж стал площадкой сразу нескольких событий Международного культурно-образовательного проекта «Поезд дружбы: вместе к Победе!». Директор колледжа — Людмила Васильевна Менякова.

День был насыщенным: патриотический марафон, фотовыставка, урок межнационального общения, урок мужества и концертная программа — всё это объединила общая идея укрепления межнационального согласия и сохранения культурного наследия народов России.

«Жить во славу Отечества»

Патриотический марафон собрал студентов в команды. Ребята отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, о любви к Родине и подвигах защитников Отечества, размышляли о том, почему так важно беречь историческую память. Победителем марафона стала команда «Единый Восток».

«Народы Якутии в лицах»

Фотовыставка с таким названием познакомила гостей с культурным многообразием Якутии через портреты представителей разных народов. Но главное — у студентов была редкая возможность пообщаться с эвенкийским ансамблем «Гиркилэн»: артисты рассказали о родной земле, её народах и традициях.

Особый интерес вызвала примерка якутской национальной одежды — студенты с удовольствием переодевались в традиционные костюмы и фотографировались на память.

«Этномир России»

На уроке межнационального общения речь шла о культуре и традициях саха, эвенов и потомков государевых ямщиков. Участники говорили о взаимоуважении и диалоге культур — и о том, как важно понимать друг друга.

Отдельным акцентом стало знакомство с якутской кухней: сотрудник Постоянного Представительства РС (Я) по ДФО Сусанна Касьяновна Гоголева угостила студентов блюдами из якутского чира, сиропом из брусники, ухой и конфетами «Птичье молоко». Для будущих поваров и кондитеров, которые учатся в колледже, это стало особенно интересным опытом.

В рамках дня прошёл Урок мужества. К студентам обратились:

Александр Григорьевич Подголов — заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я);

Антонида Николаевна Корякина — генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского;

Сусанна Касьяновна Гоголева — сотрудник Постоянного представительства РС(Я) по ДФО;

ветераны боевых действий, участники СВО Алексей Николаевич Федотов и Андрей Миронович Мурунов.

Завершился день выступлением коллективов и солистов проекта «Поезд дружбы: вместе к Победе!». Студенты и артисты вместе станцевали якутский осуохай и эвенский һэдьээ.

Отдельно хочется отметить, как тепло и радушно колледж встретил гостей из Якутии. С первых минут чувствовалась искренняя заинтересованность и открытость — студенты и педагоги не просто принимали делегацию, а по-настоящему включились в каждое событие дня. Такое гостеприимство — лучшее подтверждение того, что никакие расстояния не помеха настоящей дружбе между регионами.