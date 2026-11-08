От лучины до ядерного щита: как философия якутских предков поможет спасти будущее

Постоянный автор SakhaLife, кандидат философских наук Алексей ПУДОВ рассматривает масштабный интеллектуальный вклад якутского мыслителя Иогана Егоровича МАКСИМОВА и его эколого-философскую доктрину. Алексей Пудов анализирует ключевые идеи профессора Максимова о духовном восхождении личности и гармонии человека с природой, показывая, почему эти северные эко-философские концепции имеют важнейшее значение для преодоления современного глобального кризиса.

Век цифровизации и искусственного интеллекта требует от человека не только технических навыков, но и новой, глубокой связи с природой. Ответ на этот вызов, по мнению ученого из Якутии, кроется в сакральной философии Олонхо.

В Новосибирске была издана уникальная монография, автор которой предлагает взглянуть на выживание человечества через призму личного 80-летнего опыта. Путь героя этого повествования – готовый сценарий для большого кино. Мальчик из аласно-таежной глуши Якутии, начинавший при свете родовой лучины-тымтык, прошел через лаборатории советской науки к работе с грозным ураном, внеся свой вклад в создание ядерного щита страны.

Именно физика, а точнее – процессы распада атомного ядра, заставила Иогана Максимова увидеть в радиации философский ключ. Ученый осознал: всепроникающее излучение – это физическая сущность Духа природы. В греческом боге неба Уране, давшем название химическому элементу, он узнал отражение структуры трех миров из якутских героических эпосов Олонхо. Так, на стыке высоких технологий и мудрости тайги родилась Концепция эколого-духовного созидания. Ее главный постулат звучит пугающе и вдохновляюще одновременно: духовная Кут-Сюр мощь человека сильнее атомной бомбы.

Сегодня, когда система образования России переживает последствия социально-технократического кризиса, идеи автора звучат как никогда актуально. После распада СССР школа попала в жесткие тиски капитализма, превратившись в сферу услуг. Образование зациклилось в горизонте культуры – на уровне приобретенных рефлексов и социальных норм, зацикливаясь на материальной сфере и не предлагая личности дальнейшего вектора развития.

В Республике Саха (Якутия) этот конфликт двух парадигм виден особенно отчетливо. Здесь уже много лет успешно работают два крыла образовательного пространства. Первое – федеральное. Оно дает законодательную базу, методологию и современное материально-техническое оснащение. Проще говоря – оно обучает. Второе крыло – региональное, национальное. Оно воспитывает, сохраняя тысячелетнюю связь ребенка с суровой природой Севера и памятью предков.

Наши праотцы, освоившие три миллиона квадратных километров арктических земель и внесшие вклад в становление Арктической цивилизации, оставили потомкам не только материальные, но и мощные духовные опоры. Свой опыт выживания и гармонии они зашифровали в вещем Слове эпосов Олонхо и сакральной философии Три Кут Духа жизни.

Здесь кроется главный парадокс современной российской школы. Этнопедагогика – «идея и опыт народного воспитания», по определению академика Геннадия Волкова, – остается едва ли не единственным предметом, который защищает исконную связь человека с природой. При этом в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) высшей точкой личностного роста заявлена «экологическая культура».

Но что такое культура? Философы насчитывают около двух тысяч ее определений. Самое известное гласит: «Культура – вторая натура человека», то есть условный рефлекс, приобретенное качество, регулирующее наши взаимоотношения. В познавательной сущности это горизонт развития личности в пределах трехмерного ощущения действительности. Земной горизонт неизбежно замыкается, приводя общество к застою, который фиксируется в законах и морально-этических нормах.

Креатив экодуховности предлагает разорвать этот круг. Автор монографии призывает поднять планку ФГОС. Пришло время перевести стандарт образования с горизонтали замкнутой культуры на вертикальный вектор эколого-духовного восхождения личности к идеалу высшего разума – Ноосфере.

Это не просто красивая теория. Это практический ответ на глобальный вызов. Чтобы управлять ядерными реакторами и нейросетями будущего и не уничтожить планету, выпускнику школы мало уметь решать уравнения. Ему нужен внутренний стержень, выкованный из мудрости предков, который не позволит превратить силу атома в инструмент саморазрушения. Якутская философия Три Кут может стать тем самым недостающим элементом, который вернет российскому образованию не только знания, но и высокий смысл.

По монографии: Максимов И.Е. Ступени эколого-духовного восхождения личности к идеалу высшего разума – Ноосфере (Опыт познания смысла жизни и парадигма эколого-центристского понимания мира). – Новосибирск, 2018.

Представляем актуальное интервью Иогана Максимова, автора экодуховной концепции «Кут Дабаан» (на якутском и русском языке с 23:18 минуты) на канале «Антропология Севера», посвященное вопросам экософии. Приятного просмотра!

https://rutube.ru/video/6569a78a890354d184685f77af8376ce/?r=wd

Справка:

Максимов Иоган Егорович – видный российский и советский ученый, эколог, общественный деятель и ветеран атомной промышленности.

Родился в Якутии, является ребенком войны. В 1958 году переехал в Новосибирск для учебы, где прошла его основная профессиональная жизнь.

Долгие годы работал в атомной промышленности и цветной металлургии СССР, внося вклад в защиту страны.

Кандидат технических наук, профессор, член-корреспондент Международной славянской академии наук, образования, культур и искусств.

Является автором 80 научных трудов, 4 авторских свидетельств на изобретения и около 30 публицистических статей.

https://rutube.ru/video/f0be9996908bd275cd19bd5673454936

Иоган Максимов посвятил вторую половину жизни защите природы и духовному просвещению. Он является отличником охраны природы Республики Саха (Якутия) и лидером общины «Саха-Сибирь».

Центральное место в его деятельности занимает научно-дидактическая концепция «эколого-духовного созидания» (или «эко-духовного восхождения личности»). В ее основе лежит идея гармоничного развития человека через четыре этапа:

1. Закладка природных задатков.

2. Интеллектуально-профессиональное развитие.

3. Духовное созревание и познание экомудрости предков.

4. Восхождение к идеалу ноосферы.

Ученый опирается на древние верования народа саха, считая якутов «людьми племени Айыы аймага» – детьми Солнца. Для воспитания нового поколения в рамках этой философии он создал Ассоциацию экологического и духовного развития «Кут дабаан» и школу эколого-духовного воспитания.

Почетный член Академии духовности Республики Саха (Якутия).

Лауреат премии имени С.А. Новгородова.

Почетный гражданин Чурапчинского улуса, Болугурского и Чакырского наслегов.

В 2026 году удостоен Диплома II степени Всероссийской премии «Гордость нации» в номинации «Культура народов России».

В 2019 году Иоган Максимов передал свою личную библиотеку и архивные документы Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия), а в 2024 году — личный архив (документы, фотографии, книги) на государственное хранение в Национальный архив РС(Я).

Справка по тексту об исконных для саха философских концептах:

Три Кут – в якутской мифологии три фундаментальные составляющие души человека: Ийэ-кут (материнская душа, связь с родом), Буор-кут (земляная душа, физическое тело) и Салгын-кут (воздушная душа, разум и сознание).

– в якутской мифологии три фундаментальные составляющие души человека: Ийэ-кут (материнская душа, связь с родом), Буор-кут (земляная душа, физическое тело) и Салгын-кут (воздушная душа, разум и сознание). Кут-Сюр – совокупная жизненная сила, духовная мощь и творческая энергия человека.

– совокупная жизненная сила, духовная мощь и творческая энергия человека. Олонхо – древнейшее эпическое сказание саха (якутов), провозглашенное ЮНЕСКО Шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Об авторе: Алексей ПУДОВ — кандидат философских наук, исследователь философии культуры, автор популярного просветительского канала «Антропология Севера».

Фото и видео: автора