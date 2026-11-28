Трагедия в Нерюнгринском районе: за сутки погибли два шахтера, прокурор Якутии взял ситуацию на личный контроль

В Нерюнгринском районе произошла двойная трагедия на производстве. В результате несчастных случаев на двух разных шахтах погибли два горняка. Прокуратура республики уже начала масштабную проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены правила безопасности.

26 ноября 2026 года стали черным днем для семей двух шахтеров. На шахте «Восточная Денисовская» погиб 44-летний мастер подземных самоходных машин (1982 г.р.). В тот же день на шахте «Инаглинская» в результате несчастного случая ушел из жизни 26-летний горнорабочий (2000 г.р.).

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смертельного травмирования горняка на территории Нерюнгринского района. Пресс-служба ведомства сообщила, что 26 ноября 2026 года машинист подземных самоходных машин шахты при выполнении работ по погрузке техники на трал получил травму, повлекшую его смерть. По предварительным данным, произошло зажатие работника между ковшом погрузочно-доставочной машины и другим транспортным средством.

В тот же день около 20 часов 43 минут горнорабочий очистного забоя другой шахты при выполнении работ попал под шнек очистного комбайна, осуществлявшего выемку угля. От полученных травм работник скончался.

Уголовное дело и поиск виновных

Ситуация на шахте «Инаглинская» уже перешла в уголовную плоскость. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека»). По факту гибели работника на «Восточной Денисовской» сейчас проводится доследственная процессуальная проверка.

Следователями проведены осмотры мест происшествий, изымается и анализируется документация, регламентирующая порядок организации и производства работ. Осуществляются опросы, допросы очевидцев и должностных лиц предприятий. Назначены необходимые судебные экспертизы.



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Статистика гибели рабочих на объектах «Колмара»: