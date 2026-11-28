Опять погибли рабочие в шахтах «Колмара» в Якутии: две смерти за день…
Трагедия в Нерюнгринском районе: за сутки погибли два шахтера, прокурор Якутии взял ситуацию на личный контроль
В Нерюнгринском районе произошла двойная трагедия на производстве. В результате несчастных случаев на двух разных шахтах погибли два горняка. Прокуратура республики уже начала масштабную проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены правила безопасности.
26 ноября 2026 года стали черным днем для семей двух шахтеров. На шахте «Восточная Денисовская» погиб 44-летний мастер подземных самоходных машин (1982 г.р.). В тот же день на шахте «Инаглинская» в результате несчастного случая ушел из жизни 26-летний горнорабочий (2000 г.р.).
Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смертельного травмирования горняка на территории Нерюнгринского района. Пресс-служба ведомства сообщила, что 26 ноября 2026 года машинист подземных самоходных машин шахты при выполнении работ по погрузке техники на трал получил травму, повлекшую его смерть. По предварительным данным, произошло зажатие работника между ковшом погрузочно-доставочной машины и другим транспортным средством.
В тот же день около 20 часов 43 минут горнорабочий очистного забоя другой шахты при выполнении работ попал под шнек очистного комбайна, осуществлявшего выемку угля. От полученных травм работник скончался.
Уголовное дело и поиск виновных
Ситуация на шахте «Инаглинская» уже перешла в уголовную плоскость. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека»). По факту гибели работника на «Восточной Денисовской» сейчас проводится доследственная процессуальная проверка.
Следователями проведены осмотры мест происшествий, изымается и анализируется документация, регламентирующая порядок организации и производства работ. Осуществляются опросы, допросы очевидцев и должностных лиц предприятий. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Хроника трагедий в шахтах компании «Колмар»
Статистика гибели рабочих на объектах «Колмара»:
- 12 декабря 2024 года (Шахта «Инаглинская»). Обрушение горной массы. 44-летний проходчик погиб на месте, еще один рабочий получил травмы. Проверка Ростехнадзора показала, что на этом опасном объекте зафиксировано ни много ни мало 29 нарушений требований промышленной безопасности.
- 28 ноября 2024 года (Шахта «Денисовская»). На глубине 230 метров произошло очередное обрушение породы. Шахтер погиб, его тело смогли извлечь на поверхность только на следующий день.
- 8 октября 2024 года (Шахта «Восточная Денисовская»). Обрушение в очистном забое. В зоне ЧП находились четверо мужчин. Трое смогли выбраться сами, четвертый погиб.
- 6 сентября 2024 года (Шахта «Инаглинская»). Жуткая смерть в проходческом комбайне. Рабочего затянуло в машину. Расследование показало: в забое просто не было штатного освещения, а мероприятия по обеспыливанию воздуха вообще не проводились.
- 24 июня 2024 года (Обогатительная фабрика «Денисовская»). Слесарь погиб от удара током. Причиной стал самодельный переносной светильник. Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.
- 26 ноября 2026 года на шахте «Восточная Денисовская» погиб 44-летний мастер подземных самоходных машин (1982 г.р.). В тот же день на шахте «Инаглинская» в результате несчастного случая ушел из жизни 26-летний горнорабочий (2000 г.р.).
На шахтах Колмара систематически гибнут рабочие…
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий