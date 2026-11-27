Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о поэтапном старте продаж билетов по государственным субсидированным тарифам на 2027 год. В маршрутную сеть программы вошло направление Якутск — Москва (и обратно).

Когда можно купить билеты

Оформление перевозок на собственные рейсы «Аэрофлота» будет открываться в два этапа:

с 1 декабря 2026 года — на перелёты с января по март 2027 года;

к 15 декабря 2026 года — на перелёты с апреля по октябрь 2027 года.

Продажа билетов на рейсы других авиакомпаний под кодом SU, а также на некоторые летние сезонные направления откроется позднее.

Тарифы на перелёт Якутск — Москва (в одну сторону)

Для жителей Дальневосточного федерального округа (с пропиской в ДФО):

взрослый билет — 9 200 рублей;

детский билет (от 2 до 12 лет) — 5 250 рублей.

Для льготных категорий граждан РФ (молодёжь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалидов I группы или детей-инвалидов, а также многодетные семьи):

взрослый билет — 7 000 рублей;

детский билет (от 2 до 12 лет) — 5 250 рублей.

Как оформить и какие документы понадобятся

Оформить билет можно онлайн на сайте или в мобильном приложении «Аэрофлота» — проверка документов занимает несколько дней, а срок действия бронирования при старте продаж увеличат, чтобы пассажиры при необходимости успели скорректировать данные в заявке. Также билеты доступны в уполномоченных агентствах без взимания комиссии. (Отметим, что офисы собственных продаж авиакомпании с предварительной онлайн-записью работают только в ряде других городов ДФО и Калининграде, Якутск в этот список не входит).

Для покупки билета по дальневосточной квоте потребуется паспорт РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ и печатью МВД (либо загранпаспорт ребёнка, или паспорт родителя с заверенными сведениями о ребёнке) и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №41 или №47.

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