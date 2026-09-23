БазовыйМинимум: отправляемся в Китай

Поднебесная всё ближе — особенно когда впереди отпуск, шопинг или деловая поездка. Чтобы не тратить время на решение бытовых вопросов уже после прилёта, стоит заранее подготовить документы, оплату, связь и необходимые приложения.

Документы и Entry Card

Перед поездкой проверьте срок действия загранпаспорта и наличие чистых страниц. Рекомендуется иметь при себе копию разворота с фотографией, а электронную версию документов сохранить в облаке или на собственной почте.

Также заранее подготовьте подтверждение бронирования отеля, маршрутную квитанцию обратного рейса и медицинский страховой полис.

Перед въездом в Китай необходимо заполнить электронную карту прибытия (Entry Card) на официальном портале Национального иммиграционного управления КНР. В ней указываются данные паспорта, номер рейса, адрес проживания в Китае, дата и способ выезда, а также цель поездки. QR-код после заполнения стоит сохранить в телефоне. При каждом новом въезде карту необходимо заполнять заново.

Не забудьте про регистрацию

При проживании в отеле регистрацию иностранца обычно оформляет сам отель. При проживании у частных лиц регистрацию необходимо оформить самостоятельно в полиции.

Как подготовить Alipay

В Китае многие повседневные покупки оплачиваются с помощью мобильных платежей, поэтому Alipay лучше настроить ещё до поездки.

1. Скачайте приложение

Установите Alipay из официального App Store или Google Play.

2. Зарегистрируйтесь

Для регистрации можно использовать российский номер телефона с кодом +7. Если SMS с кодом подтверждения не приходит, попробуйте запросить его повторно или воспользоваться регистрацией по электронной почте.

3. Заполните профиль

Имя и фамилию укажите точно так же, как они записаны в загранпаспорте. Также укажите гражданство и дату рождения.

4. Пройдите верификацию

Предоставьте данные загранпаспорта и пройдите проверку личности по лицу (Face Verification) в соответствии с инструкциями приложения.

5. Установите платёжный пароль

В настройках установите шестизначный пароль для подтверждения операций. При желании можно включить подтверждение с помощью Face ID или отпечатка пальца.

Настроить Alipay лучше заранее, пока есть стабильный доступ к интернету, и проверить работу приложения до вылета.

Не ограничивайтесь одним способом оплаты

Несмотря на широкое распространение мобильных платежей, путешественникам стоит иметь несколько вариантов оплаты: Alipay или WeChat Pay, банковскую карту и наличные юани.

Не рекомендуется хранить все средства в одном месте. Запасной способ оплаты пригодится, если возникнут проблемы с приложением, картой или интернет-соединением.

Осторожнее с покупкой юаней

Если юани приобретаются через частных продавцов или сторонние сервисы с использованием Alipay, не стоит выбирать предложение исключительно по самому выгодному курсу.

Перед переводом необходимо внимательно проверить данные получателя. Не следует переходить по подозрительным ссылкам, передавать другим людям коды подтверждения или данные для входа в банковские приложения и Alipay.

Переписку, чеки и подтверждения операций лучше сохранять до завершения сделки.

Скачайте Amap для навигации

Перед поездкой стоит установить Amap (Gaode Maps) — популярное китайское картографическое приложение. Оно поможет искать адреса, строить маршруты и находить кафе, магазины, достопримечательности и другие места.

Приложение лучше скачать ещё до вылета, добавить в него адрес отеля и заранее сохранить основные точки маршрута.

На Google Maps в Китае рассчитывать не стоит: сервис работает с ограничениями, поэтому для повседневной навигации удобнее подготовить местное приложение.

Позаботьтесь о мобильной связи

В Китае действуют ограничения на доступ к ряду привычных иностранных интернет-сервисов, включая Google, YouTube, WhatsApp, Telegram и др.

Для поездки можно использовать международную eSIM, местную SIM-карту или международный роуминг. Если планируется использование VPN, его стоит установить и проверить до въезда в Китай.

При выборе eSIM следует заранее уточнить, предоставляет ли конкретный тариф доступ к привычным сервисам без дополнительной настройки.

Медицинская страховка

Медицинская страховка не является обязательным условием для поездки, однако её рекомендуется оформить заранее.

При выборе полиса стоит обратить внимание на покрытие амбулаторного лечения, госпитализации и экстренной медицинской помощи. При необходимости также можно предусмотреть медицинскую эвакуацию.

Электронную копию полиса удобно сохранить в телефоне, а номер круглосуточной линии страховой компании — отдельно записать в контактах.

Что положить в аптечку

В поездку можно взять базовый набор лекарств: обезболивающее и жаропонижающее, антигистаминное средство, препараты на случай расстройства ЖКТ, пластыри и др.

Если вы регулярно принимаете рецептурные препараты, рекомендуется иметь при себе рецепт или медицинскую справку с названием препарата и действующего вещества.

Перед поездкой стоит проверить состав лекарств: отдельные вещества могут иметь ограничения на ввоз в Китай.

Что взять в ручную кладь

Минимальный набор документов и вещей, который лучше держать при себе:

загранпаспорт;

подтверждение бронирования;

медицинский страховой полис;

обратный билет;

банковские карты;

наличные юани;

телефон и зарядное устройство;

необходимые лекарства.

Электронные копии важных документов лучше сохранить офлайн, чтобы получить к ним доступ даже при отсутствии интернета.

Небольшая подготовка перед поездкой поможет избежать лишних сложностей уже в Китае: проверьте документы, настройте Alipay, установите Amap, подготовьте связь и несколько способов оплаты.

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