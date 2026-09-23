Угнала так угнала: Пьяная женщина устроила переполох
В Якутске пьяная женщина угнала автомобиль. Ее задержали по плану «Перехват»
Вечером 21 сентября у жительницы дома на ул. Рыдзинского в Якутске угнали автомобиль Toyota Corolla Runx. В городе объявили план «Перехват».
Вскоре машину сотрудники Госавтоинспекции заметили на улице Кальвица. За рулем находилась женщина, которая не реагировала на требования остановиться и продолжала движение.
Наряд госавтоинспекторов перехватил нарушительницу. Ею оказалась 40-летняя уроженка Хангаласского улуса. У женщины были признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования она отказалась.
Кроме того, во время движения женщина выехала на встречную полосу и не остановилась по требованию сотрудников полиции. В отношении нее составили протоколы по ч. 2 ст. 12.26, ч. 4 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.25 и ст. 19.3 КоАП РФ. Также решается вопрос об уголовной ответственности за угон.
Машину уже вернули владелице. Как выяснилось, она оставила ключ в замке зажигания.
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