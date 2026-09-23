Якутянин Юрий Григорьев избран в депутаты Государственной Думы РФ

Юрий Иннокентьевич Григорьев по итогам прошедшей избирательной кампании получил мандат депутата Государственной Думы РФ. Он возглавлял региональный список партии «Справедливая Россия», сообщают сегодня «Вести Якутии».

Теперь Якутию в Госдуме точно будут представлять два депутата — Юрий Григорьев и Пётр Шамаев (он победил в одномандатном округе, выдвинут партией «Единая Россия»).

Пройдет ли “списочница” Галина Данчикова в новый созыв Госдумы, узнаем только после 25 сентября.

«Новые люди» еще не объявили список своих депутатов.

В прошлом созыве Якутию представляли пять депутатов: Юрий Григорьев, Пётр Аммосов, Федот Тумусов, Галина Данчикова, а также Сардана Авксентьева (избиралась по федеральному списку — её связь с регионом носила опосредованный характер). Сейчас представительство сократилось до двух мандатов, то есть фактически прямое региональное представительство уменьшилось вдвое.

В прошлом созыве в группе депутатов от Якутии были представлены несколько политических сил, что позволяло региону задействовать разные каналы продвижения инициатив — через профильные комитеты и внутрипартийные рабочие группы разных фракций. В нынешнем составе расклад упростился до двухпартийного формата: один мандат по списку (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) и один по округу (ЕДИНАЯ РОССИЯ). Это снижает «разнообразие рычагов», но может усиливать координацию по ключевым для республики темам между двумя депутатами.

При сокращении числа депутатов существенно возрастает нагрузка на каждого представителя: объём обращений, количество муниципальных районов, требующих кураторства, и необходимость закрывать широкий спектр отраслевых тем (Арктика, транспортная доступность, ЖКХ, экология, поддержка традиционных отраслей) приходится распределять между меньшим числом парламентариев. С другой стороны, концентрация ресурсов на двух сильных кандидатах может повысить результативность по приоритетным проектам — при условии плотной работы с региональными органами власти и аппаратом Госдумы.

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