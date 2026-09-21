Уважаемые избиратели Нерюнгринского района и Республики Саха (Якутия)!

Дорогие земляки!



От всей души благодарю вас за активное и ответственное участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые состоялись 18–20 сентября.



Я тоже принял участие в выборах. Видел с каким настроением и большим осознанием своей личной ответственности за предстоящее решение шли на избирательные участки люди.



Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что не остались в стороне. За то, что вы пришли — семьями, с друзьями, с соседями. За то, что вы думали не только о сегодняшнем дне, но и о том, каким хотите видеть будущее развитие нашего района, нашей Республики, нашей страны.

Вы показали прекрасный пример неравнодушия и гражданской зрелости. Вы доказали, что жители Нерюнгринского района умеют отвечать за свою землю. Что всем нам не безразлично, кто будет представлять наши интересы, какие решения будут приниматься, как будет развиваться наша Республика.

У нас могут быть разные политические взгляды, но вне зависимости от партийных флагов цель у нас одна — динамичное развитие Якутии, повышение качества жизни в каждом районе и благополучие каждой семьи.

Спасибо за ваше неравнодушие, за вашу мудрость и ответственность, за сделанный вами выбор!

Выборы состоялись! Впереди большая работа!



Александр Кошуков, Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

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