Яблочное суфле без сахара и муки — вкус как у «Птичьего молока»
Если хочется приготовить что-то легкое к чаю, попробуйте сделать нежное суфле из яблок. По текстуре оно напоминает популярные конфеты «Птичье молоко»: десерт получается мягким, пористым и буквально тает во рту. При этом для его приготовления не понадобятся мука, сахар и духовка — достаточно яблок, меда и нескольких простых ингредиентов.
Ингредиенты
- очищенные яблоки — 700 г;
- вода — 200 мл;
- желатин — 30 г;
- мед — 3 столовые ложки;
- ваниль — по желанию;
- корица — по вкусу.
Как приготовить яблочное суфле
1. Подготовьте желатин
Высыпьте желатин в миску и залейте 100 мл холодной воды. Перемешайте и оставьте набухать на время, указанное производителем на упаковке.
2. Приготовьте яблочную основу
Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Переложите фрукты в кастрюлю, влейте оставшиеся 100 мл воды и накройте крышкой.
Тушите яблоки на слабом огне примерно 20 минут. Время от времени перемешивайте их, чтобы кусочки равномерно размягчались. В результате фрукты должны стать мягкими, а лишняя жидкость — почти полностью выпариться.
3. Соедините яблоки с желатином
Снимите кастрюлю с плиты и переложите горячие яблоки в глубокую емкость. Добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте. От тепла яблочной массы он должен полностью раствориться.
Если желатин успел стать слишком плотным, слегка прогрейте его на водяной бане или в микроволновой печи. Не доводите продукт до кипения.
4. Измельчите массу
Пробейте яблоки с желатином погружным блендером. Должно получиться гладкое однородное пюре без крупных кусочков. На этом этапе можно добавить немного ванили или корицы — они подчеркнут аромат яблок.
5. Добавьте мед
Оставьте яблочную основу на некоторое время, чтобы она немного остыла. Затем положите мед и хорошо перемешайте. Не добавляйте его в кипящую массу, чтобы сохранить приятный вкус и аромат.
6. Взбейте суфле
Перелейте яблочную смесь в подходящую глубокую емкость и начните взбивать миксером на небольшой скорости. Постепенно увеличьте скорость до максимальной.
Взбивайте массу около 10–15 минут. Она должна посветлеть, стать пышной и заметно увеличиться в объеме.
7. Переложите десерт в форму
Заранее застелите форму пищевой пленкой или пергаментом. Чтобы суфле было проще достать, поверхность можно слегка смазать растительным маслом.
Выложите взбитую яблочную массу в форму и аккуратно разровняйте верх.
8. Охладите и нарежьте
Накройте форму и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Когда десерт хорошо застынет, достаньте его, снимите пленку или пергамент и нарежьте порционными кусочками.
Нежное суфле из яблок можно подать к чаю или кофе. По желанию перед подачей его можно слегка присыпать корицей.
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