Якутия голосует третий день — явка растет!

Выборы 2026: Ход голосования 20 сентября 2026 года на территории Республики Саха (Якутия)

По состоянию на 15:00 часов явка избирателей на выборах составила 43,71%, сообщает ЦИК Якутии.

На выборы — как на праздник

В Якутии избиратели приходят на участки в традиционных нарядах. Яркие костюмы стали частью атмосферы выборов в республике.

Голосование проходит в штатном режиме, открыто и легитимно. На участках работают наблюдатели и члены избирательных комиссий.

Голосуем всей семьей

К избирательным участкам люди часто приходят не поодиночке, а целыми семьями — от бабушек с дедушками до малышей в колясках. Три поколения одной фамилии плечом к плечу идут исполнять свой долг, превращая гражданский выбор в крепкую семейную традицию.

Для старшего поколения — это привычный долг и многолетняя традиция, а для молодежи — первый осознанный шаг во взрослую жизнь, где они учатся ответственности за будущее страны, сообщает ЦИК Якутии.

На выборы вместе с любимцами

В дни голосования на участках можно встретить не только избирателей, но и их четвероногих друзей. Некоторые жители Якутии приходят сделать свой выбор вместе с домашними питомцами. @ulusmedia

Иностранные наблюдатели за выборами в Якутии