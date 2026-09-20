Якутия голосует третий день — явка растет!
Выборы 2026: Ход голосования 20 сентября 2026 года на территории Республики Саха (Якутия)
По состоянию на 15:00 часов явка избирателей на выборах составила 43,71%, сообщает ЦИК Якутии.
На выборы — как на праздник
В Якутии избиратели приходят на участки в традиционных нарядах. Яркие костюмы стали частью атмосферы выборов в республике.
Голосование проходит в штатном режиме, открыто и легитимно. На участках работают наблюдатели и члены избирательных комиссий.
Голосуем всей семьей
К избирательным участкам люди часто приходят не поодиночке, а целыми семьями — от бабушек с дедушками до малышей в колясках. Три поколения одной фамилии плечом к плечу идут исполнять свой долг, превращая гражданский выбор в крепкую семейную традицию.
Для старшего поколения — это привычный долг и многолетняя традиция, а для молодежи — первый осознанный шаг во взрослую жизнь, где они учатся ответственности за будущее страны, сообщает ЦИК Якутии.
На выборы вместе с любимцами
В дни голосования на участках можно встретить не только избирателей, но и их четвероногих друзей. Некоторые жители Якутии приходят сделать свой выбор вместе с домашними питомцами. @ulusmedia
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