Найди 2 отличия на избирательном участке: проверка вашей внимательности
На первый взгляд перед вами две совершенно одинаковые картинки. Светлый зал, стол с документами, кабинка для голосования — обычная спокойная сцена. Сотрудник комиссии занят работой, а посетитель опускает бюллетень в урну. Кажется, художник просто скопировал рисунок.. Но две детали всё-таки изменились. Сможете найти их без подсказок? Найди 2 отличия.
Два отличия — и никаких подвохов
Правила простые: сравните левую и правую картинки и найдите ровно два отличия. Ищите изменения в предметах и их внешнем виде, а не едва заметные неровности линий.
Для азарта поставьте таймер на 30 секунд. Это не норматив и не тест интеллекта, а всего лишь способ добавить игре немного напряжения. Предпочитаете рассматривать иллюстрации не спеша? Тогда обойдитесь без секундомера.
Перед началом попробуйте угадать: что вы заметите быстрее — изменившийся цвет или исчезнувший предмет?
Почему очевидная деталь иногда ускользает?
Когда мы смотрим на изображение, то обычно сначала воспринимаем сюжет целиком: человек, стол, помещение. Мелочи остаются на втором плане. Узнав знакомую сцену на соседней картинке, легко решить: «Здесь всё то же самое» — и пропустить небольшое изменение.
Поэтому вместо быстрого взгляда на обе иллюстрации попробуйте последовательное сравнение:
- Разделите сцену на участки. Сначала изучите фон, затем людей и мебель, после — небольшие предметы.
- Сравнивайте одинаковые места. Посмотрите на конкретную деталь слева и сразу переведите взгляд на неё справа.
- Не останавливайтесь после первой находки. Второе отличие может быть совсем другого типа.
Если взгляд начал ходить по кругу, ненадолго отвернитесь и вернитесь к картинке.
Нужна небольшая подсказка?
Не спешите читать дальше, если хотите справиться самостоятельно!
Подсказка № 1. Присмотритесь к обстановке: один предмет на двух картинках отличается цветом.
Подсказка № 2. Проверьте стол сотрудника комиссии. Совпадает ли всё, что на нём лежит?
Попробуйте ещё раз сравнить эти участки, прежде чем переходить к разгадке.
Ответ: где спрятались отличия
Если вы уже закончили поиск, проверьте себя:
- Цвет цветочного горшка. На левой картинке горшок на подоконнике синий, а на правой — оранжевый.
- Карандаш на столе. На левой картинке он есть, на правой — отсутствует.
Одно отличие требовало заметить перемену цвета, другое — обнаружить пропажу. Вот почему после первой находки полезно менять тактику поиска.
А теперь — маленькое продолжение игры
Закройте картинку и попробуйте вспомнить: где находились часы? Что стояло на подоконнике? Чем был занят посетитель?
Затем снова взгляните на иллюстрацию и проверьте ответы. Так одна головоломка превращается в две: сначала вы ищете различия, а потом проверяете, какие детали запомнили.
Какое отличие вы заметили первым — горшок или карандаш?
Подробнее о том, почему мы порой не замечаем перемен в знакомой сцене, читайте в статье о слепоте к изменениям.
Ранее мы писали — Найди все отличия: Тренажёр для вашей внимательности
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