Найди 2 отличия на избирательном участке: проверка вашей внимательности

На избирательном участке всё идёт своим чередом, но на двух почти одинаковых картинках спрятались два отличия — сумеете их найти?

найди 2 отличия

На первый взгляд перед вами две совершенно одинаковые картинки. Светлый зал, стол с документами, кабинка для голосования — обычная спокойная сцена. Сотрудник комиссии занят работой, а посетитель опускает бюллетень в урну. Кажется, художник просто скопировал рисунок.. Но две детали всё-таки изменились. Сможете найти их без подсказок? Найди 2 отличия.

Два отличия — и никаких подвохов

Правила простые: сравните левую и правую картинки и найдите ровно два отличия. Ищите изменения в предметах и их внешнем виде, а не едва заметные неровности линий.

Для азарта поставьте таймер на 30 секунд. Это не норматив и не тест интеллекта, а всего лишь способ добавить игре немного напряжения. Предпочитаете рассматривать иллюстрации не спеша? Тогда обойдитесь без секундомера.

Перед началом попробуйте угадать: что вы заметите быстрее — изменившийся цвет или исчезнувший предмет?

Почему очевидная деталь иногда ускользает?

Когда мы смотрим на изображение, то обычно сначала воспринимаем сюжет целиком: человек, стол, помещение. Мелочи остаются на втором плане. Узнав знакомую сцену на соседней картинке, легко решить: «Здесь всё то же самое» — и пропустить небольшое изменение.

Поэтому вместо быстрого взгляда на обе иллюстрации попробуйте последовательное сравнение:

Разделите сцену на участки. Сначала изучите фон, затем людей и мебель, после — небольшие предметы.

Сначала изучите фон, затем людей и мебель, после — небольшие предметы. Сравнивайте одинаковые места. Посмотрите на конкретную деталь слева и сразу переведите взгляд на неё справа.

Посмотрите на конкретную деталь слева и сразу переведите взгляд на неё справа. Не останавливайтесь после первой находки. Второе отличие может быть совсем другого типа.

Если взгляд начал ходить по кругу, ненадолго отвернитесь и вернитесь к картинке.

Нужна небольшая подсказка?

Не спешите читать дальше, если хотите справиться самостоятельно!

Подсказка № 1. Присмотритесь к обстановке: один предмет на двух картинках отличается цветом.

Подсказка № 2. Проверьте стол сотрудника комиссии. Совпадает ли всё, что на нём лежит?

Попробуйте ещё раз сравнить эти участки, прежде чем переходить к разгадке.

Ответ: где спрятались отличия

Если вы уже закончили поиск, проверьте себя:

Цвет цветочного горшка. На левой картинке горшок на подоконнике синий, а на правой — оранжевый. Карандаш на столе. На левой картинке он есть, на правой — отсутствует.

Одно отличие требовало заметить перемену цвета, другое — обнаружить пропажу. Вот почему после первой находки полезно менять тактику поиска.

А теперь — маленькое продолжение игры

Закройте картинку и попробуйте вспомнить: где находились часы? Что стояло на подоконнике? Чем был занят посетитель?

Затем снова взгляните на иллюстрацию и проверьте ответы. Так одна головоломка превращается в две: сначала вы ищете различия, а потом проверяете, какие детали запомнили.

Какое отличие вы заметили первым — горшок или карандаш?

Подробнее о том, почему мы порой не замечаем перемен в знакомой сцене, читайте в статье о слепоте к изменениям.

Ранее мы писали — Найди все отличия: Тренажёр для вашей внимательности