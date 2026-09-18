Союзу художников Якутии пообещали сохранить мастерские

17 сентября первый заместитель мэра Якутска Алена Неустроева и руководитель ДИЗО Анастасия Николаева выехали на ул. Ленина, 42, чтобы на месте обсудить с председателем правления регионального отделения «Союз художников Якутии» Ольгой Скориковой ситуацию с дальнейшей арендой художественных мастерских, сообщает «Эхо столицы».

Действующий договор аренды здания, заключенный в 2016 году, истекает 6 октября. В связи с этим возник вопрос о возможности заключения нового договора и продолжения работы художников в мастерских.

Дом признан аварийным еще в 2017 году, сейчас в здании проводятся работы по укреплению фундамента и стен. До завершения ремонта заключить новый договор аренды юридически невозможно.

На время проведения работ художникам необходимо освободить помещения — находиться в здании во время ремонта небезопасно.

При этом руководитель ДИЗО Анастасия Николаева заверила Ольгу Скорикову, что выселять Союз художников из мастерских не намерены.

После завершения ремонта и оформления необходимых документов художники смогут вернуться в помещения, а с Союзом будет заключен новый договор аренды.

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