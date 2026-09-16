Человек труда – дворник Родион Карташов

«Вся наука – научиться любить свою родную землю»

Представляем следующего героя проекта Окружной администрации «Якутск – город тружеников», дворника Сайсарского округа Родиона Карташова. По возрасту он давно вышел на пенсию, но без дела сидеть не умеет.

Скромный и немногословный, Родион Александрович ведет нас к скверу имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова, открытому 27 сентября 2020 года, в День государственности республики.

В сквере очень чисто и ухожено, растут березы, акации. Родион Александрович тут же приступает к уборке забитых бутылками урн, не ворча и никого ни в чем не обвиняя.

— Родион Александрович, давно вы тут работаете?

— С 2022 года.

— В разгар пандемии пришли.

— Зато не сидел взаперти, а работал на свежем воздухе. Этот сквер за мной закреплен, но я и так считаю его своим.

— Не обидно после чьих-то попоек мусор собирать?

— Мне нет. Владимиру Лонгинову было всего 24 года, когда он погиб в боях за Родину. За нас с вами.

Стоим, помолчав минуту.

— Большой у вас участок?

— Считайте, Вилюйский тракт и Сергеляхское шоссе. Ну и здесь все вокруг, — очерчивает огромный круг рукой.

— Вот это территории!

— Так работа такая.

— Расскажите о своей трудовой деятельности. С самого начала.

— Трудовую деятельность начинал дояром в Татте.

— Боже, как созидательно! Не жалеете, что променяли коровушек на уборку мусора?

— Ну, совхоз развалился, — вздыхает, — так бы не ушел, конечно. После много лет трудился в строительстве деревянных домов.

— Не скучаете по деревне?

— Если честно, я больше городской. Корни наши с Олекмы, но меня привезли в Якутск трехлетним. Здесь, в Сайсарах я и вырос. В первый класс пошел в 20-ю школу, еще в деревянную. А закончил в 14-й.

— Так вы на своем месте!

— Да, я сайсарский. Вот здесь водокачка стояла, откуда мы воду набирали. А сейчас дома многоэтажные стоят.

— И сколько на такие территории дворников в вашем округе?

— Всего шестеро.

— А давайте к людям обратимся: любите, наконец, свой город!

— Мы все живем в Якутске, а значит, это наш общий дом.

— И не сорите в доме, пожалуйста!

— Сейчас детки в школу пошли, так сразу заметно, как много стало мусора от конфет, соков, всяческого фастфуда.

— Ваши дети, я уверена, воспитанные.

— Мы с женой, конечно, люди простые – не всем же профессорами становиться, но детей хороших воспитали. У нас четверо сыновей и семеро внуков. Старшая внучка — студентка. Я считаю, что все, ради чего мы приходим на эту планету – научиться любить, в том числе и свою родную землю. Вот и вся наука.

Читайте так же Стюардесса Сандара Альвили в проекте «Атлас красоты»