Директор парка о своем увольнении: Правила игры я знаю…

Директор парка Якутска о своем увольнении: «Особо не грущу, в какой-то степени даже рад»

Руководитель МАУК «Дирекция парков и общественных пространств» г. Якутска Роман Евсеев покидает должность с 18 сентября. Об этом он сообщил журналисту «Эхо столицы».

«Я написал заявление об увольнении по собственному желанию с 18 сентября. Его с радостью подпишут. Это было прогнозируемо, правила игры я знаю, так что был готов ко всему. Человек на мою должность уже есть, все всё понимают. Как только написал заявление, магическим образом прекратились все проверки», — прокомментировал Евсеев.

В завершение своей деятельности он рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на посту.

В ведении дирекции находилось 10 общественных пространств, включая Центральный парк, Талое озеро, парк Победы, «Старый город» и другие. Организация отвечала за содержание, развитие инфраструктуры и культурное наполнение объектов.

По словам Евсеева, создание единой дирекции для управления всеми объектами на тот момент было необходимой мерой, поскольку в части управления городскими пространствами наблюдался беспорядок. Нужно было попробовать централизовать процессы и навести порядок. Однако со временем стало очевидно, что такая схема требует доработок и дополнительного финансирования.

«Управлять всем одновременно практически невозможно, все-таки мы учреждение культуры и заточены под другие функции. Не хватает ни техники, ни людей, ни финансирования. География расположения общественных пространств очень широкая», — заявил он.

Руководитель считает, что если бы дирекция занималась только культурным наполнением — по своему муниципальному заданию, задача была бы выполнима. Однако функции по уборке и содержанию, по его мнению, должны быть переданы профильным подразделениям: «Якутдорстрою», МУП «СТО» и управам.

По признанию Евсеева, дальнейших планов у него пока нет: «Мне ничего не предложили, буду на вольных хлебах. Отдохну чуть-чуть. Особо и не грущу, в какой-то степени даже рад».

Напомним, ранее глава Якутска Дмитрий Садовников раскритиковал состояние городского парка. На пресс-конференции 12 сентября мэр отметил, что к работе дирекции есть и другие вопросы и что руководитель будет заменён.

Напомним, что мэр Якутска Дмитрий Садовников раскритиковал общественное пространство за состояние туалетов и разбросанный мусор.

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