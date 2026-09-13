Ежедневный гороскоп на понедельник 14 сентября 2026 года

гороскоп на 14 сентября 2026 года

Луна сегодня

Гороскоп на 14 сентября 2026: 3, 4 лунный день. Растущая Луна. После 10:00 по московскому времени астрологических ограничений для покупок и принятия важных решений нет. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы будете довольны тем, сколько удалось сделать! Ваш управитель Марс поддерживает Солнце, которое сейчас проходит через ваш сектор работы. Дела спорятся, энергии хватает, а результаты радуют. Девиз дня — находить удовольствие в том, чем вы занимаетесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня перед вами открывается широкий выбор. Можно направить энергию на продуктивную работу, а можно посвятить её спорту, развлечениям с детьми, искусству или культурным событиям. Удачно пойдут и дела, связанные с индустрией развлечений и гостеприимства. В отношениях с партнёрами можно рассчитывать на поддержку.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас достаточно сил, чтобы заняться обустройством дома. Возможно, кому-то из родителей потребуется больше вашего внимания, чем обычно. При этом отношения с коллегами складываются прекрасно. Не отказывайтесь от предложенной помощи. Не исключено, что на работе зарождается романтическая симпатия.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отправляйтесь в небольшую поездку, сходите на запланированные встречи или займитесь повседневными делами. Сегодня вы можете особенно ярко проявить себя в продажах, продвижении, переговорах или преподавании. Вы бодры, уверены в себе и полны желания высказаться. И что особенно приятно — вас будут слушать.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас появятся хорошие идеи для заработка и энергия для их воплощения. Действовать можно как открыто, привлекая внимание, так и за кулисами. День также отлично подходит для приёма гостей: отношения с близкими, особенно с женщинами в семье, наполнены теплом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Очень благоприятный день! Солнце в вашем знаке получает поддержку энергичного Марса, а Луна соединяется с Венерой в секторе общения. Вы словно оказываетесь в нужном месте в нужное время и находите именно те слова, которые важно услышать собеседнику. Пользуйтесь удачным моментом!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам, возможно, захочется держаться в тени и работать без лишнего внимания. Это не помешает добиться многого. Меркурий в вашем знаке побуждает делиться идеями и обсуждать свои замыслы. Кроме того, вас будут привлекать красивые вещи: произведения искусства, изысканные ткани и одежда.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Луна соединяется с Венерой в вашем знаке — прекрасное сочетание для общения. Ваше обаяние располагает к вам людей, и многие захотят провести время в вашей компании. Личная притягательность поможет найти единомышленников и увлечь окружающих своими идеями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы производите сильное впечатление. Солнце в верхней части вашей астрологической карты представляет вас в выгодном свете, а Марс усиливает этот эффект, добавляя энергии и уверенности. Окружающим будет трудно вас не заметить. Используйте этот момент, чтобы заявить о себе и своих планах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ловите любую возможность отправиться в поездку или расширить кругозор: сегодня особенно хочется новых впечатлений. Удовольствие принесут фильмы, учёба и разговоры с людьми, чей жизненный опыт отличается от вашего. Даже прогулка по незнакомому месту поможет почувствовать прилив сил. Дружеская симпатия может перерасти в романтическую.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждение совместного имущества, налогов, долгов и страхования обещает быть оживлённым. Луна и Венера соединяются в верхней части вашей астрологической карты, привлекая к вам внимание. Есть хорошие шансы, что переговоры сложатся в вашу пользу, а их результат не останется незамеченным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете привлечь внимание человека прямого и решительного. Другие астрологические влияния благоприятствуют романтическому интересу к тому, кто отличается от вашего привычного окружения. Возможно, знакомство окажется многообещающим. В любом случае день располагает к приятному общению, развлечениям и физической активности.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился актёр Сэм Нилл (1947) и 3-й президент России Дмитрий Медведев (1965)

Вы настойчивы, организованны, деятельны и умеете добиваться результата. Быстро берёте инициативу в свои руки и подмечаете важные детали. В этом году на первый план может выйти забота о других, прежде всего о семье. Не забывайте и о себе: восстанавливайте силы, чтобы поддерживать тех, кто обращается к вам за советом, утешением и ободрением.

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