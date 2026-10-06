Большие гастроли: Донецкий театр готовится покорить сердца якутских зрителей

В Якутске состоятся гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра

С 6 по 11 октября 2026 г. на сцене Русского драматического театра имени Александра Пушкина впервые пройдут гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра. Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

Старейший театр республики встречает на своей сцене коллег из Донецка впервые. Для зрителей гости сыграют семь спектаклей, в т.ч. пять из вечернего репертуара: «Шахтерская дочь» А.Ревякиной, «Оскар» К.Манье, «Ах, уж эти парижане» М.Камоллети, «Человек из Подольска» Д.Данилова, «Левша» Н.Лескова; и две сказки: «У ковчега в восемь» У.Хуба, «Как Незнайка хотел стать» Н.Носова. Торжественное открытие недели гастролей состоится 6 октября в 18.00 спектаклем «Шахтерская дочь».

Для справки:

Донецкий республиканский академический молодёжный театр ведет свою историю с 1971 года, когда он был основан в Макеевке как областной театр юного зрителя. В преддверии 50-летнего юбилея коллектив сменил название с ТЮЗа на «Донецкий республиканский академический молодёжный театр», что стало важным этапом развития и смены статуса, расширившим репертуарные границы для аудитории всех возрастов.

Сегодня Донецкий РАМТ — один из ведущих культурных центров Донецкой Народной Республики, активно участвующий в общероссийской театральной жизни. Театр регулярно выезжает на гастроли, принимает участие в престижных всероссийских и международных фестивалях, а его лучшие постановки отмечаются профессиональным сообществом и входят в федеральные реестры знаковых спектаклей России.

Генеральный директор – художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодежного театра Владислав Слухаенко: «Гастроли в Якутии – это особый и очень ответственный этап нашей гастрольной карты. Дальний Восток встретит нас своей уникальной атмосферой, и мы ведем серьезную организационную и техническую подготовку, чтобы привезти спектакль во всей его художественной полноте и составить у зрителей самое яркое впечатление. Логистика масштабная, декорации и костюмы уже отправлены, а вся команда театра с нетерпением ждет встречи с новым, чутким якутским зрителем».

Расписание гастролей:

6 октября — ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ГАСТРОЛЕЙ! «Шахтерская дочь» / Анна Ревякина / драма / 16+

Начало в 18.00

Режиссер – артист высшей категории Максим Жданович

Сценография и костюмы Ю.Ковалева

Музыкальное оформление – С.Волженцев

Балетмейстер – артистка балета 1-й категории Е.Морева

Продолжительность 2 часа 40 минут с антрактом

Спектакль «Шахтёрская дочь» по мотивам поэмы донецкой поэтессы Анной Ревякиной в постановке Максима Ждановича рассказывает о неизбежном и трагическом выборе, перед которым ставит наших современников беспощадное военное время. Звучащие со сцены поэтические строки — это гулкий набат, который невозможно не услышать, и едва различимый тихий девичий шёпот, и великое горе, и нетленная память. Зрители легко узнают любимый город, который для создателей спектакля – это маленькая, но при этом бесконечная вселенная, дарящая любовь к людям и ожидание светлого мира, которого достоин каждый из нас.

7 октября – «Оскар» / К. Манье / оригинальная комедия положений / 16+

Начало в 18.00

Режиссёр-постановщик – Арутюн Киракосян.

Художник-постановщик – Заслуженный деятель искусств ДНР Александр Григоров.

Художник по костюмам – Юлия Ковалёва.

Музыкальное оформление – Заслуженный деятель искусств ДНР Сурен Арутюнянц.

Спектакль «Оскар» — это оригинальная комедия положений, захватывающая неожиданными комическими ситуациями. Однажды утром парижский миллионер Бертран Барнье разбудил незваный гость – его подчинённый Кристиан Мартен, чтобы попросить увеличение зарплаты, ведь вскоре он намерен жениться на девушке, привыкшей к роскошной жизни. К тому же дочь Барнье беременна от шофёра, из дома сбегает прислуга, жена постоянно скандалит и постоянно теряется чемодан с драгоценностями. Весь этот кавардак непременно завершится, успев развеселить зрителей.

8 октября – В РАМКАХ ПРОЕКТА «СКАЗКИ НА НОЧЬ». «У ковчега в восемь» / У. Хуба / современная притча в 2-х действиях / 6+

Начало в 19.00

Режиссер-постановщик – Арутюн Киракосян.

Автор музыки – Павел Бодров.

В основу музыкального спектакля по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в восемь» положен библейский сюжет о Всемирном потопе. Смешные ситуации, остроумные диалоги при обсуждении серьезных тем делают происходящее на сцене интересным и детям, и взрослым. «У ковчега в восемь» – это проникновенная притча о дружбе и любви к ближнему, вере и безверии.

Премьера спектакля состоялась в 2022 году.

Награды:

Гран-при II Международного фестивале детских камерных театров «Волшебный фонарик», г. Санкт-Петербург, 2022 год;

Признан лучшим детским спектаклем и награжден призом зрительских симпатий на VI Международном театральном фестивале «Поговорим о любви», Новошахтинск, 2022 год;

победитель в номинации «Лучший музыкальный спектакль для детей в младшей возрастной категории» VI Большого Детского Фестиваля, г. Санкт-Петербург, 2023 год.

Специальный диплом за «Укрепление христианских ценностей среди детей и молодежи в театральном исполнении» IX Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство» г. Севастополь, 2025 год.

9 октября — «Ах, уж эти парижане» / М. Камоллети (перевод с французского В. Сергеева) / комедия / 16+

Время: 18.00

Режиссёр-постановщик – Арутюн Киракосян

Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств ДНР Александр Григоров

Художник по костюмам – Юлия Ковалёва

Музыкальное оформление – заслуженный деятель искусств ДНР Сурен Арутюнян

Это комедия по мотивам пьесы «Ох, уж эта Анна!» французского драматурга Марка Камолетти. В богатом доме живет и работает служанка по имени Анна. Каждый из хозяев, считая, что вторая половинка в отъезде, появляется дома. Супруг с молодой любовницей находится в одной комнате. А супруга, не подозревая, что муж тоже в квартире, находится со своим возлюбленным в другой. Расчётливая Анна делает все, чтобы они не встретились, и берет за свое молчание деньги. Всем зрителям этого яркого искромётного и полного интриг спектакля будет над чем посмеяться, ведь юмора в комедии «Ах, уж эти парижане!» более, чем достаточно.

Премьера спектакля состоялась 25 апреля 2021 года.

10 октября – «Человек из Подольска» / Д. Данилов / оптимистическая трагедия (комедия) в 2-х действиях / 16+

Начало в 18.00

Это спектакль о том, какой могла бы быть полиция, если бы мы жили в идеальном мире. Пьеса Дмитрия Данилова, по которой он поставлен, сочно характеризует актуальные проблемы нашего общества. Её действие происходит в отделении полиции. Но здесь полиция — это не просто исполнительный орган, это полиция нравов и мыслей. Полицейские слушают хорошую музыку, читают серьёзные книги, задумываются о смысле своей профессии и ведут очень странный допрос. Допрос человека из подмосковного города превращается в занимательную психологическую игру.

10 и 11 октября — «Как Незнайка хотел стать» / Н. Носов / театральная буффонада в 2-х действиях / 6+

Начало в 11.00

Режиссер-постановщик – Екатерина Гулай

Художник-постановщик – Марина Кадыляева

Музыкальное оформление – Сергей Волженцев

Хореография – Наталья Луганцева

Вокал – Ольга Воронова

Представь: ты попадаешь в удивительный мир, где живёт Незнайка. Он, как и ты, мечтает найти своё дело — то, что получается лучше всего и приносит радость. В спектакле много смешных моментов и забавных ситуаций. Незнайка пробует себя в разных ролях: то он художник, то музыкант, то изобретатель. Иногда у него что-то не выходит — и это нормально! Ведь чтобы найти своё призвание, нужно попробовать многое. Это история про путь — такой же, какой проходит каждый из нас: и дети, и взрослые. Ты будешь следить за приключениями Незнайки и, может быть, задумаешься: «А кем хочу стать я?». Приходи, будет интересно и весело!

11 октября — ЗАКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ. «Левша» / Н. Лесков / драматический фарс «с очень человечкиной душой» в 2-х действиях / 12+

Режиссёр-постановщик – Максим Жданович.

Художник-постановщик – Заслуженный деятель искусств ДНР Александр Григоров.

Художник по костюмам – Юлия Ковалёва.

Музыкальное оформление – «Арт-кестр».

Балетмейстер – Светлана Доценко.

Спектакль «Левша», в котором фантастика переплелась с вечными реалиями жизни – это драматический фарс «с человечкиной душой» по мотивам одноименной повести Николая Лескова. Рассказ о бесконечной щедрости славянской души и великих русских талантах, о непревзойденных тульских мастерах. Он поднимает вопросы о предназначении каждого из нас, о Божьем даре, о роли человека в жизни страны и об ответственности за будущее.

Награды:

лауреат Международного театрального фестиваля «На Родине А.П.Чехова», г. Таганрог, 2017 год;

лауреат XIII Международного театрального фестиваля спектаклей для молодежи «Минифест», Ростов-на-Дону, 2018 год;

лауреат международного фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы» г. Ульяновск, 2021 год;

специальный приз жюри международного фестиваля нестоличных театров «Комплимент»в номинации «Лучший актёрский ансамбль» г. Новочеркасск, 2022 год;

гран-при в номинации «ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ» VII Всероссийского фестиваля «Театральное Прихопёрье», 2023 год;

вошел в шорт-лист фестиваля VII Фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры», 2023 год;

Награждён в Х Международном театральном фестивале «У Троицы» Сергеев Посад. «За образность и глубину прочтения русской классической прозы», 2024 год;

вошёл в 100 лучших спектаклей России, победитель конкурса «Золотой фонд театральных постановок России» СТД РФ, приуроченного к 150-летию СТД РФ, 2025 год.

Премьера состоялась 25 марта 2017 года.

Восстановлен 20 января 2022 года.