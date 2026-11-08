08.11.2026 11:50
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Ребенка ударило током в квартире
В республике за сутки зарегистрировано 1 преступление — возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ.
В г. Якутске сообщено о поступлении в ожоговое отделение из своей квартиры дома по ул. Ойунского с электроожогом ребенка, 2017 г.р., которого ударило током при использовании электрического удлинителя.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны за сутки 9 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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