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08.11.2026 10:26
чтение: 1 мин
Общество

В Мархе открыт меморил погибшим на СВО

В Якутске состоялось открытие мемориала, посвященного жителям микрорайона Марха, погибшим в ходе специальной военной операции.

В церемонии открытия приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы Республики Саха (Якутия).

Почетный караул УФСИН произвел три выстрела в честь защитников Отечества.

Заместитель начальника территориального органа ФСИН России Анатолий Вальтер и другие сотрудники уголовно-исполнительной системы Якутии совместно с жителями микрорайона и родственниками погибших бойцов, воспитанниками Якутской кадетской школы возложили цветы к монументу, почтив память героев.

Мемориал стал местом памяти и скорби для родных и близких бойцов, а также местом, куда могут прийти все желающие, чтобы почтить погибших солдат.

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