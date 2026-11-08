В Мархе открыт меморил погибшим на СВО
В Якутске состоялось открытие мемориала, посвященного жителям микрорайона Марха, погибшим в ходе специальной военной операции.
В церемонии открытия приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы Республики Саха (Якутия).
Почетный караул УФСИН произвел три выстрела в честь защитников Отечества.
Заместитель начальника территориального органа ФСИН России Анатолий Вальтер и другие сотрудники уголовно-исполнительной системы Якутии совместно с жителями микрорайона и родственниками погибших бойцов, воспитанниками Якутской кадетской школы возложили цветы к монументу, почтив память героев.
Мемориал стал местом памяти и скорби для родных и близких бойцов, а также местом, куда могут прийти все желающие, чтобы почтить погибших солдат.
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