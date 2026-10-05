Ежедневный гороскоп на вторник 6 октября 2026 года

вторник – повторник

гороскоп на 6 октября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 6 октября 2026: 24, 25 лунный день. Убывающая Луна. Осторожно! Сегодня с 13:00 вторника до 06:15 среды по московскому времени воздержитесь от покупок (за исключением еды и бензина) и принятия важных решений. После этого времени Луна перейдет из знака Льва в знак Девы.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Это фантастический день для общения, и романтика будет как нельзя кстати. Фактически, это самый романтичный день недели. Близкие отношения будут полны нежности и страсти. Наслаждайтесь светскими беседами, спортивными мероприятиями и веселыми занятиями с детьми. Творчество и искусство сегодня под счастливой звездой.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Многие из вас отлично готовят, и сегодня прекрасный день, чтобы принять гостей дома. Вас порадует возможность сделать счастливыми партнера, супруга или близкого человека. Обсуждения вопросов недвижимости, расширения семьи или планирования будущего отпуска будут особенно приятны.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Это день, дарящий отличное настроение! Вы настроены позитивно и готовы вынашивать масштабные идеи, поскольку ваша уверенность в себе на высоте. Коллеги по работе могут поддержать ваши планы. Тем временем на заднем плане может зарождаться служебный роман.

Рак (21 июня – 22 июля)

Это хороший день для финансовых инсайтов. Записывайте свои идеи по заработку, но воплотить их в жизнь лучше завтра, так как сегодня действует Лунное предупреждение. Тем не менее, это время благоприятно для творчества, просто не самый удачный день для трат. День дружелюбный, общительный и отлично подходящий для романтики!

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня вы сияете во всей красе, поскольку Луна выстраивается в линию с удачливым Юпитером в вашем знаке. Кроме того, огненный Марс в вашем знаке придаст вам бодрости и повысит уверенность в себе. Семейные обсуждения пройдут успешно. Возможно, вы даже захотите принять гостей дома. Романтика будет благословенна!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ваша способность очаровывать окружающих словом сегодня на высоте, поэтому это отличный день для тех, кто занят в маркетинге, преподавании и актерском мастерстве. Однако из-за действующего Лунного предупреждения постарайтесь ограничить свои расходы только покупкой еды и бензина.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Наслаждайтесь своей популярностью сегодня, потому что все хотят вас видеть! Взаимодействие с друзьями, коллективами и организациями будет успешным. Однако, поскольку весь день действует Лунное предупреждение, не вызывайтесь добровольцами ни на какие новые дела. Подождите до завтра.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вы сегодня по-прежнему на виду, а это значит, что люди замечают вас больше обычного, и вы производите на всех впечатление компетентного и обеспеченного человека. Вы также обаятельны и дипломатичны. Сегодня вам могут предложить взять на себя дополнительную ответственность; если это произойдет, воздержитесь от согласия до завтра.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Это великолепный день для путешествий, ведь вам так хочется сменить обстановку. Между тем, некоторые из вас могут быть вовлечены в тайный роман. Это определенно отличный день для общения и флирта. Однако это неудачный день для трат, за исключением покупки еды и бензина.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Будьте осторожны с финансовыми вопросами и решениями сегодня, особенно касающимися совместной собственности, страхования, наследства, налогов и долгов, поскольку весь день действует Лунное предупреждение. Будьте мудры и отложите эти решения до завтра. Предупрежден – значит вооружен.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Отличный день для общения! Наслаждайтесь компанией друзей, партнеров и супругов, ведь вы производите на всех превосходное впечатление. Возможно, у вас попросят совета по какому-либо вопросу. Если это случится, отложите ответ до завтра.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня в планах могут появиться рабочие поездки. Также вас могут заинтриговать новые планы на путешествие. Хотя сегодня вы можете быть продуктивны, помните об ограничениях из-за Лунного предупреждения и отложите важные решения до завтра. Вы будете рады, что поступили именно так.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Элизабет Шу (1963) и художник Александр Шилов (1943) разделяют с вами этот день рождения. Вы обладаете сильной жаждой жизни. Вы оптимистичны, полны энтузиазма и стремитесь к прогрессу. В этом году вы обретете власть и лидерские позиции. Вы также пожнете плоды и получите награду за всю свою тяжелую работу. Это будет насыщенный год. Ожидайте похвалы, наград, повышений и признания. Ловите возможности, которые предстают перед вами.

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