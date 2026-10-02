Ежедневный гороскоп на субботу 3 октября 2026 года

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гороскоп на 3 октября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 3 октября 2026: 22, 23 лунный день. Третья четверть.

Осторожно! Сегодня, в течение всего оставшегося дня после 17:30 по московскому времени, избегайте покупок (за исключением еды и бензина) и принятия важных решений. Луна находится в знаке Рака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Постарайтесь сохранить мир в доме. Родителям следует проявить терпение к детям, чтобы избежать истерик и капризов. Прислушайтесь к своей потребности в отдыхе и, если есть возможность, вздремните. Обсуждения со старшими членами семьи и родителями будут непростыми. Возможно, вам придется с кем-то попрощаться.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Борьба за власть в домашних делах может сделать этот день непростым. Помните, что всё выглядит хуже, чем есть на самом деле. Лучший способ справиться с сегодняшней обескураживающей энергией — с головой уйти в какой-нибудь проект. Будь то физическая или умственная работа, главное — оставайтесь занятыми.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Вам может показаться, что сегодня ваше финансовое положение выглядит мрачно. Или, возможно, какая-то покупка вас разочарует? День может вызвать раздражение, поскольку вашу способность к общению кто-то блокирует. Ваши попытки поговорить, справиться с назначениями встреч или короткими поездками могут встретить сопротивление.

Рак (21 июня – 22 июля)

Это непростой день, потому что Луна находится в вашем знаке и в напряженном аспекте с Сатурном. Действуйте медленно и осторожно, даже если неуверенность в себе и чувство неадекватности заставляют вас колебаться. Взаимодействие с важными персонами, родителями, начальством и полицией будет сложным.

Лев (23 июля – 22 августа)

Это классический день для эмоциональной конфронтации с кем-либо. Независимо от того, что вы делаете для продвижения вперед, вы можете столкнуться с противодействием или борьбой за власть. Это может обескуражить. По возможности, заручитесь чьей-либо помощью. Не пытайтесь справиться в одиночку.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня друг (возможно, женщина) может вас разочаровать. Или это разочарование может быть связано с какой-то группой людей? Что-то, происходящее за кулисами, удручает, и вы можете не знать, что делать. Когда вы так неуверенны, не предпринимайте никаких действий, кроме как обратитесь за помощью к другому человеку.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Это неудачный день для того, чтобы просить разрешения или одобрения у авторитетных лиц. Ваша уверенность в себе сейчас не на высоте. Вы можете чувствовать подавленность, одиночество или оторванность от других. Пожалуйста, помните, что всё выглядит хуже, чем есть на самом деле. Избегайте борьбы за власть с друзьями и в коллективах.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Это неудачный день для взаимодействия с начальством, родителями, учителями, важными персонами и полицией. Держитесь от этих людей подальше, чтобы избежать эмоциональных конфликтов и борьбы за власть. Также вы можете столкнуться с трудностями в поездках. Сегодня лучше держаться в тени.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Избегайте спорных дискуссий с другими людьми, особенно о политике, религии и расовых вопросах, поскольку сегодня день переполнен гневной энергией и негативными мыслями. Дети могут восприниматься как повышенная ответственность. Напоминайте себе, что это временное темное облако на вашем горизонте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня могут возникнуть финансовые споры о покупках, праве собственности на что-либо или о том, как разделить наследство или общие расходы. Тем временем обсуждения с партнерами, супругами и близкими друзьями могут вас обескуражить. Проявите выдержку и достоинство в сложных ситуациях.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Будьте терпеливы с теми, кто вам ближе всего, потому что сегодня все раздражительны и вспыльчивы. Однако некоторые чувствуют грусть и одиночество. Это непростой день. К счастью, вы производите хорошее впечатление на окружающих, и возможность поучиться или отправиться в путешествие будет для вас весьма удачной.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня могут возникнуть конфликты, связанные с домашними животными, работой или здоровьем. Вы также можете расстроиться из-за стоимости чего-либо, связанного с общественной жизнью, спортом или уходом и образованием детей. Терпение и любовь сделают жизнь проще для всех.

Если ваш день рождения сегодня

Поэт Сергей Есенин (1895–1925) и актёр Армен Джигарханян (1935–2020) родились с вами в один день. Вы обладаете сильной волей, целеустремленностью и перфекционизмом. Вы подходите к жизни прямо и логично. В этом году захватывающие перемены подарят вам большую личную свободу. Оставайтесь гибкими. Отпустите всё, что мешает вашему росту и прогрессу. Ищите новые возможности и будьте готовы действовать быстро. Ожидайте путешествий.