Певец Эрхаан награжден орденом за помощь фронту
Певец Эрхаан награжден орденом за помощь фронту
Заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Аркадий Николаев – Эрхаан награжден орденом за весомый вклад в поддержку передовой. Торжественное вручение награды состоялось в главный государственный праздник — 12 июня, в День России, сообщает сегодня Театр эстрады Якутии.
Эрхаан не только яркий представитель якутской эстрады и любимец публики, но и отец солдата. Его сын сегодня мужественно выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Приказом командира войсковой части 51460 артист был отмечен высокой наградой за регулярную помощь бойцам на фронте, активную гражданскую позицию и достойное воспитание защитника Отечества.
Семья Эрхаана — это пример подлинного патриотизма, где любовь к Родине и верность долгу подтверждаются реальными поступками.
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