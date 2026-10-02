Певец Эрхаан награжден орденом за помощь фронту

Заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Аркадий Николаев – Эрхаан награжден орденом за весомый вклад в поддержку передовой. Торжественное вручение награды состоялось в главный государственный праздник — 12 июня, в День России, сообщает сегодня Театр эстрады Якутии.

Эрхаан не только яркий представитель якутской эстрады и любимец публики, но и отец солдата. Его сын сегодня мужественно выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Приказом командира войсковой части 51460 артист был отмечен высокой наградой за регулярную помощь бойцам на фронте, активную гражданскую позицию и достойное воспитание защитника Отечества.

Семья Эрхаана — это пример подлинного патриотизма, где любовь к Родине и верность долгу подтверждаются реальными поступками.