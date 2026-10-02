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02.10.2026 15:24
чтение: 1 мин
Общество
#Андрей Борисов
#герой Труда РФ
#Звезда Героя

Кому ушли лучи Звезды Героя? Откровенное признание Андрея Борисова

Андрей Саввич Борисов, Герой Труда России: «Звезда Героя имеет пять конечностей⭐️ Первую конечность посвящаю нашему первому Президенту Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву, вторую — Штырову Вячеславу Анатольевичу, третью — Борисову Егору Анатольевичу, четвёртую — Айсену Сергеевичу Николаеву, а пятая — моя. Сердце знака и в целом звание — это заслуга всех работников культуры Якутии🙌»

Чахчы да бэккэ, киһи «оннук ээ» диэх курдук махтанан бииргэ үлэлээбит салайааччыларыгар Андрей Саввич эттэ.

Афанасий Иванович Ноев үбүлүөйдээх тэрээһинин төгүрүк остуолуттан.

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Источник: Мах БОРБУЙ
Фото: Мах БОРБУЙ

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