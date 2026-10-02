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02.10.2026 09:16
чтение: 1 мин
Происшествия
#отдых у реки
#поножовщина
#рыбалка

Семейный конфликт у реки: Вместо отдыха — уголовное дело

Рыбалка закончилась поножовщиной: в Якутии 68-летняя женщина ударила мужа ножом

В дежурную часть отделения МВД России по Аллаиховскому району поступило сообщение: в больницу с травмами поступил мужчина.

Участковые установили, что к происшествию причастна 68-летняя супруга потерпевшего. Выяснилось, что в тот день пара отправилась на рыбалку. Во время отдыха между ними произошла словесная перепалка, и женщина полоснула мужа ножом в грудь. После инцидента мужчина обратился за медицинской помощью.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), санкция предусматривает лишение свободы до 2 лет», — сообщили в прокуратуре Республики Саха (Якутия).

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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