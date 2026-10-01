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01.10.2026 22:08
чтение: 1 мин
Образование
#Сахатранснефтегаз
#СТНГ

«Сахатранснефтегаз» продолжает проводить открытые уроки в школах Якутии

Работники Управления по сбытовой деятельности АО «Сахатранснефтегаз» провели открытый урок для учащихся 9-го класса МАОУ «Саха политехнический лицей».

Специалисты Светлана Петрова и Айыына Сыроватская рассказали детям о компании, чем она занимается и какие должности в ней существуют. Школьники узнали о востребованных специальностях, о том, какие профессии нужны предприятию сегодня и будут нужны завтра.

По словам заместителя начальника Управления по сбытовой деятельности Туйары Слепцовой, профориентационные работы в школах республики проводятся регулярно.

«Профориентационная работа в школах республики проводится нами регулярно. Мы рассказали о компании, чем мы занимаемся, и довели до детей информацию не только о таких специальностях, как сварщики и юристы, но и об экономистах и других общих специальностях, где востребованы разные профессии. Также мы раздали буклеты, чтобы ребята могли подробнее ознакомиться с направлениями работы «Сахатранснефтегаза» и сделать осознанный выбор будущей профессии», — сказала Туйара Мироновна.

Кроме того, работники управления регулярно проводят лекции в школе третьего возраста, помогая людям старшего поколения осваивать новые знания и навыки.

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Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
Фото: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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