«Сахатранснефтегаз» продолжает проводить открытые уроки в школах Якутии

Работники Управления по сбытовой деятельности АО «Сахатранснефтегаз» провели открытый урок для учащихся 9-го класса МАОУ «Саха политехнический лицей».

Специалисты Светлана Петрова и Айыына Сыроватская рассказали детям о компании, чем она занимается и какие должности в ней существуют. Школьники узнали о востребованных специальностях, о том, какие профессии нужны предприятию сегодня и будут нужны завтра.

По словам заместителя начальника Управления по сбытовой деятельности Туйары Слепцовой, профориентационные работы в школах республики проводятся регулярно.

«Профориентационная работа в школах республики проводится нами регулярно. Мы рассказали о компании, чем мы занимаемся, и довели до детей информацию не только о таких специальностях, как сварщики и юристы, но и об экономистах и других общих специальностях, где востребованы разные профессии. Также мы раздали буклеты, чтобы ребята могли подробнее ознакомиться с направлениями работы «Сахатранснефтегаза» и сделать осознанный выбор будущей профессии», — сказала Туйара Мироновна.

Кроме того, работники управления регулярно проводят лекции в школе третьего возраста, помогая людям старшего поколения осваивать новые знания и навыки.