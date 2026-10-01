Настоящий садизм: Перелом позвоночника, выбитая челюсть и …
Якутский городской суд огласил приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животным
Сегодня, 1 октября 2026 года, Якутский городской суд огласил приговор подсудимому, 2000 г.р., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ – жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов.
Установлено, что в период с 27 августа по 3 октября 2024 года, он, находясь в квартире МКД мкр. Борисовка-2 г. Якутска, систематически истязал кота «Василия», принадлежавшего потерпевшей.
Действуя умышленно, подсудимый наносил животному удары руками и ногами, тянул за хвост, прижимал к полу и поднимал за шкуру, фиксируя процесс на видео. Согласно заключению эксперта, в результате садистских действий коту были причинены увечья: раны ротовой полости, вывих тазобедренного сустава и перелом позвоночника.
Подсудимый в судебном заседании вину не признал.
С учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, проанализировав и проверив их, суд признал подсудимого виновным и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.
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